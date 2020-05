Handball: Über Kiel nach Hannover

Sandkrug Nächster Schritt auf der sportlichen Karriereleiter: Leonard Zink gehört bei der TSG Hatten-Sandkrug zu den talentiertesten Handballern seines Jahrgangs. Jetzt wechselt der Linkshänder auf das Sportinternat nach Hannover, um sein Hobby noch stärker in den Fokus zu rücken.

Der 14-jährige Leonard Zink, der in der Sporthalle meistens nur Leo gerufen wird, spielt seit zehn Jahren leidenschaftlich Handball und hat dabei für sein junges Alter schon so einiges erlebt. Sein Heimatverein ist die TSG Hatten-Sandkrug, bei der er in der vergangenen Saison mit dem Kooperations-Team von TvdH Oldenburg in der Oberliga der männlichen Jugend C aufgelaufen ist. 2018 war der Sandkruger bereits zu einer „Exzellenz-Woche“ beim Bundesligisten THW Kiel im Junior-Programm „THW-Youngstar“ eingeladen. Dabei belegte er im bundesweiten Wettbewerb des Rekord-Meisters den vierten Platz.

Im vergangenen Jahr überzeugte Leo dann bei der Landes-Sichtung für Niedersachsen die Trainerin Christine Witte, als er mit der Auswahlmannschaft der Handball-Region Oldenburg am Sichtungs-Turnier des Handball-Verbandes teilnehmen durfte. Seit dem stand der Linkshänder auf dem Zettel der Landestrainer und konnte in einigen Sichtungs-Lehrgängen sowie Turnieren mit dem HVN-Team überzeugen. Nach einer guten Saison 2019/20 mit dem Team in der Oberliga, der höchsten Jugendspielklasse in dieser Altersstufe, hat Leo jetzt die Möglichkeit angeboten bekommen, dass er ab dem nächsten Schuljahr in das Vollzeit-Sportinternat nach Hannover wechselt und zukünftig in der Jugend-Mannschaft des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf auf Torejagd geht.

Ein großer Schritt in diesem Alter, der viel Mut und Disziplin benötigt. „Ich habe mir das Ganze nicht leicht gemacht, die Mannschaft und die Schule zu wechseln und meine Familie schon so früh zu verlassen“, stellt Leo klar. „Aber die Probe-Woche im Januar im Internat in Hannover hat mich komplett überzeugt. Das sportliche Umfeld, die Zusammenarbeit mit dem Humboldt-Gymnasium und die Trainings-Möglichkeiten am Olympia-Stützpunkt in Hannover sind so eine mega Chance, die ich wahrnehmen möchte“, ist er überzeugt. „Meine Eltern unterstützen mich und stehen voll hinter mir“, ergänzt der Sandkruger. „Und wenn es nicht funktioniert, komme ich einfach wieder – kein Problem!“

Zuletzt fand aufgrund der Corona-Krise auch in Hannover kein gemeinsames Mannschafts-Training statt. Stattdessen liefen die Übungseinheiten komplett digital ab, mit Video-Chat, Sport-App und virtuellen Challenges der Trainer. So lernte Leo bereits auf diesem Weg seine neuen Mannschaftskollegen kennen – und bereitet sich jetzt auf die neuen Aufgaben und handballerischen Herausforderungen in Hannover vor.