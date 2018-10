Sandkrug /Harpstedt Unterschiedliche Ausbeute machten die Nachwuchshandballerinnen aus dem Landkreis in ihren Landesliga-Punktspielen: Während die Weibliche A-Jugend der TSG Hatten-Sandkrug eine klare Heimniederlage kassierte, feierten die B-Mädchen des Harpstedter TB einen knappen Derbysieg.

Weibliche Jugend A: TSG Hatten-Sandkrug - SG Friedrichsfehn/Petersfehn 18:31 (10:16). Die Sandkrugerinnen hielten gegen den ungeschlagenen Tabellenführer in der ersten Halbzeit lange sehr gut mit. Bis zum 5:4 durch Neele Wintermann (7. Minute) gelang sogar mehrmals die Führung. Danach ließ der Favorit mit vier Toren in Folge aber sein Können aufblitzen. Doch die TSG ließ sich nicht abschütteln, blieb bis zum 9:9 (Katharina Dunkel) hartnäckig dran. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen die Gäste zu einer klaren Führung, die sie im zweiten Abschnitt nach dem 20:14 (42.) mit einem starken Endspurt weiter ausbauten.

TSG: Meyer, Rehling, Thien (1), Rademaker, Claußen (1), Wintermann (3), Wilder (5/1), Bullinger, Dunkel (3), Brinkmann (5/1).

Weibliche Jugend B: HSG Delmenhorst - Harpstedter TB 23:24 (12:14). In einem packenden Derby hatten die Harpstedterinnen am Ende knapp die Nase vorn und verbesserten sich damit auf den zweiten Tabellenplatz. Nachdem die erste Halbzeit mit wechselnden Führungen verlaufen war, lagen im zweiten Abschnitt nur noch die Harpstedterinnen vorne – mehrmals auch mit drei Toren. Nach dem 24:21 durch Jule Kopp (42.) gelang den Gästen in den verbleibenden acht Minuten aber kein Tor mehr, so dass sie noch einmal um den Auswärtssieg zittern mussten.

HTB: Steimke – Kellmann (2), Hanke (1), Fitting (3), Kopp (2), Cordes (7/1), Kammann (1), Sparkuhl (3), Corßen (4), Geisler (1), Wöhler.