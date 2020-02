Sandkrug Am Ende des offiziellen Abends gab es vom Stargast das denkbar größte Kompliment. „Mir gefällt der Zusammenhalt, den es in Hatten offensichtlich gibt. Wer weiß, vielleicht sollte ich hierher ziehen“, sagte Joey Kelly (47) und kniff ein wenig die Augen zusammen.

War’s ein relativierendes Zwinkern? Wird er wirklich aus dem Rheinland nach Norddeutschland ziehen? Schmunzeln unter den 400 Zuhörern des Jahresempfangs, dann Applaus. Die Hatter sind nicht so naiv, um alles für bare Münze zu nehmen. Aber gern gehört haben sie es dennoch.

Das Kompliment passte auf jeden Fall zu dem Abend. Bestachen die Hatter Jahresempfänge immer schon seit ihrer Wiedereinführung in 2015 durch eine gute Mischung aus Information und Show, so stach dank des Ex-Musikers, Ausdauersportlers und Unternehmers dieser Abend besonders hervor.

Der 47-Jährige punktete vor allem durch eine gesunde Distanz zur eigenen öffentlichen Person. Auftritte bei Stefan Raab, abstruse Ausdauer-Weltmeisterschaften und natürlich die Kelly Family, mit der alles begann – Joey Kelly scheint das alles nicht zu ernst zu nehmen. Die sportlichen Herausforderungen gewinnen, will er dennoch – und schafft es in der Regel auch. Das wurde bei seinem Auftritt, einer Mischung aus Motivationsrede und Autobiografie, deutlich. Kelly ist ein „Promi“ zum Anfassen. Geduldig gab er später im Foyer der Waldschul-Aula Autogramme, signierte Bücher und – ja auch – CDs. Joey Kelly tour auch wieder mit einem Teil seiner Geschwister. Das erste Konzert in Essen sei nach der Ankündigung auf Facebook in einer Viertelstunde ausverkauft gewesen. Kellys Kommentar: „Ein paar Fans gibt es da draußen offenbar noch.“ Den Jahresempfang nicht vergessen werden einige Hatter Sportler, die von Bürgermeister Christian Pundt auf die Bühne gebeten und dann für ihre Leistungen geehrt wurden.

•

Respekt



• Die „Green Spirits“: Deutscher Meister der Showakrobatik 2019; beste Nachwuchsgruppe des Feuerwerks der Turnkunst 2019

• Jennifer Kuntze und Anton Getz: Trainer, Kampfrichter und verdiente Sportler im Tischtennis (TSG Hatten-Sandkrug)

• Dörthe Schultz-Behrens: 1. Platz auf Bezirks- und Vereinsebene mit dem Kleinkalibergewehr und Luftgewehr (SV Sandkrug)

• Klaus Heilmann: Silber bei der Landesmeisterschaft der Bogenschützen (FITA-Wettbewerb im Freien, SV Sandkrug)

• Landesliga-Damenteam SW Oldenburg: Ulrike Deeken, Nicole Dietrich, Sonja Droste, Monika Düßmann, Marie-Luise Strunk und Sabine Viebrock.

• Piet Hoffmann: erfolgreicher U16-Tennisspieler und schon die Nr. 1 der SWO-Herrenmannschaft.

Eine besondere Überraschung gab es für Mareike Lindemann, Janina Waje und Maurice Symmank. Die drei nahmen stellvertretend für den neuen Musikzug der Sandkruger Schützen eine Auszeichnung entgegen. Im nächsten Jahr dürfte mehr von den derzeit 20 jungen Menschen zu hören sein. Ein Auftritt beim Jahresempfang ist fest eingeplant.