Sandkrug Am Samstag, 8. Februar, wird in der Großraumsporthalle der TSG Hatten-Sandkrug, Schultredde 17 b, ab 15 Uhr Kinderkarneval gefeiert. Neben einem vielseitigen Kuchenbüfett werde es auch in diesem Jahr wieder viele Mitmachangebote für Groß und Klein geben, heißt es vonseiten der Organisatoren.

So können die kleinen Besucher des Karnevals beispielsweise einen kleinen Hallenausritt auf Hoppelreiter-Pferden unternehmen, auf einem Luftkissen springen, oder an dem Animationsprogramm, das durch die Showakrobatikgruppe „Green Spirits“ angeleitet wird, aktiv teilnehmen.

Ebenso finden die Gäste des Karnevals viele Bewegungsangebote vor. Für die Kleinsten steht eine Spieleecke mit einem Bällebad, einem Autoteppich und Bobbycars bereit.

Im Karneval ist bekanntlich vieles erlaubt. Nur eines müssen die Besucher des Kinderkarnevals beachten: Die Veranstalter weisen darauf hin, dass alle Gäste in den Räumlichkeiten der TSG Hatten-Sandkrug Turnschuhe tragen sollten.