Futsal-Turnier

Die Kreismeisterschaften im Futsal werden an diesem Samstag und Sonntag in der Sporthalle Sandkrug ausgetragen. Die Vorrunde beginnt am Samstag um 10 Uhr. Die Spiele der Gruppen A und B (10 Uhr) sowie der Gruppen C und D (14 Uhr) werden parallel in den beiden Hallen des Schulzentrums an der Schultredde ausgetragen. Die Gruppe E startet dann um 18 Uhr.

Die beiden besten Mannschaften aus jeder Gruppe ziehen in die Zwischenrunde ein. Mit zwei Fünfergruppen geht es am Sonntagmorgen ab 10 Uhr weiter – dann nur noch in einer Halle. Die Halbfinalspiele sind für 15 Uhr und 15.14 Uhr vorgesehen. Das Duell um den dritten Platz soll um 15.35 Uhr angepfiffen werden, das große Finale steigt dann um 15.50 Uhr.