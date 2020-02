Sturmtief sorgt für Spielabsagen

Sandkrug /Landkreis Sturmtief „Sabine“ wirbelt am Sonntag auch den sportlichen Spielbetrieb im Landkreis Oldenburg gehörig durcheinander. In der Handball-Oberliga fällt das Spiel zwischen der TSG Hatten-Sandkrug und dem TV Bissendorf-Holte aus. „Eine absolut nachvollziehbare Entscheidung, auch wenn wir gerne gespielt hätten“, zeigt TSG-Trainer Hauke Rickels Verständnis für die Absage. Ein neuer Termin für die Partie steht noch nicht fest.

Betroffen sind in Sandkrug auch die Fußballer von Schwarz-Weiß Oldenburg: Ihr für Sonntag geplantes Spiel in der Kreisliga Jade-Weser-Hunte gegen Eintracht Oldenburg ist ebenfalls abgesagt. Generell hat der Fußballkreis Jade-Weser-Hunte alle für Sonntag angesetzten Punktspiele abgesetzt. Dagegen soll in der Oberliga die Begegnung zwischen Atlas Delmenhorst und Arminia Hannover stattfinden. „Wir treten heute an und Hannover ist schon auf dem Weg. Nur der Schiedsrichter könnte die Partie noch absagen oder im Laufe des Spiels abbrechen“, teilt der SVA auf seiner Facebookseite mit.