Sandkrug Die NWZ-Fitnessaktion „Lauf geht’s“ motiviert auch bei ihrer vierten Auflage viele Menschen zum Mitmachen. Etwa 140 Interessierte trafen sich kürzlich auf der kostenlosen Infoveranstaltung in der Aula der Waldschule Hatten.

Die Trainer Torsten Iverssen, Maik Bäcker, Sven Eric Schnitker, Simone Günther, Dieter Kammann und der Leiter des NWZ-Privatkundenbereichs, Uwe Mork, stellten sich vor und beantworteten Fragen. Nach der Veranstaltung meldeten sich direkt zahlreiche Teilnehmer für die Teilnahme an der Aktion an. Das Anmeldefenster schließt endgültig am Sonntag, 8. März.

Ab dem 3. Mai treffen sich die Teilnehmer sonntags an sechs verschiedenen Standorten. Das Leistungsniveau der Läufer wird beim Gruppentraining berücksichtigt. Am 15. August ist die Teilnahme am Jever-Fun-Lauf geplant sowie am 25. Oktober ein Halbmarathon in Oldenburg.

Mehr Infos und Anmeldungen bitte unter www.nwz-lauf-geht’s.de