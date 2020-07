Leichtathletik In Sandkrug: Neues Sportangebot für Erwachsene

Sandkrug Der Sportplatz an der Schultredde ist völlig neu saniert, mit Ausnahme des Rasens, der noch wachsen muss, sind die Bahnen und Anlagen freigegeben. Das hat erste positive Konsequenzen: Die TSG Hatten-Sandkrug hat vor knapp einem Monat eine Leichtathletikgruppe für Erwachsene gegründet.

• Wer wen trainiert

Seit knapp vier Wochen trainiert eine kleine Gruppe aus Erfahrenen und Unerfahrenen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren die diversen Disziplinen. Gemeinsam mit Heiner Möller, Seniorenwart des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes, Kreis Delme-Hunte, und seit 19 Jahren Jugendtrainer in der TSG Hatten-Sandkrug, gründete Mara Wegener als Übungsleiterin die neue Gruppe.

• Die Übungsleiterin

Mara Wegener (22) trainiert seit ihrer Kindheit Leichtathletik: zuerst beim TV Sottrum und anschließend beim TuS Rotenburg. In den Jahren 2012 bis 2014 nahm sie an den Deutschen Meisterschaften im Siebenkampf teil. 2016 zog Mara Wegener nach Oldenburg, wo sie seither wohnt. „Nach vier Jahren ohne Leichtathletik vermisse ich das Sprinten auf der Bahn schon sehr und möchte jetzt gerne wieder mit einer neuen Gruppe starten“, erzählt sie. Ihre Anfrage bei der TSG löste eine schnelle Entscheidung aus. „Wir haben das zum Anlass genommen, eine Erwachsenenabteilung ins Leben zu rufen“, erzählt Nicole Ostendorf. Sie ist die Leiterin der neuen Abteilung.

Mara Wegener wird in Sandkrug sowohl selber trainieren, als auch das Training der Gruppe leiten. „Ich freue mich darauf jeden, der Lust auf Leichtathletik hat, trainieren zu können“, so Mara Wegener.

Heiner Möller ist begeistert, dass sich endlich eine Gruppe für Erwachsene gefunden hat. „Ich freue mich, dass es eine Breitensportgruppe gibt, die Spaß an Leichtathletik findet und hoffe, dass auch andere Vereine nachziehen. Für den Start wünsche ich Mara alles Gute und stehe ihr mit Rat und Tat beiseite.“

• Die Disziplinen

Seit Anfang Juli trainiert die Gruppe nun auf dem neuen Sportplatz und hat schon mit neuen Startblöcken die Schnelligkeit der Bahn getestet. Neben den Laufdisziplinen werden auch Hoch- und Weitsprung sowie Kugelstoßen trainiert. Sobald der Rasenplatz geöffnet ist, geht es auch mit Diskus- und Speerwurf los. Die ehemalige Siebenkämpferin berichtet, dass nicht nur Techniktraining im Vordergrund steht, sondern auch die allgemeine Fitness und Gesundheit, wofür verschiedene Übungen ins Training einbaut werden.

• Die Voraussetzungen

„Ob Anfänger, Aktiver oder Wiedereinsteiger, wir freuen uns über jedes weitere Mitglied in der Gruppe. Wenn ihr also Lust auf ein vielseitiges Training habt, kommt gerne vorbei und probiert euch in der Leichtathletik aus. Jeder ab 18 Jahren ist herzlich eingeladen“, verspricht Übungsleiterin Mara Wegener.

Treffpunkt auf dem Sportplatz Der Sportplatz befindet sich hinter dem Sportzentrum an der Schultredde in Sandkrug. Der Zugang erfolgt über den Parkplatz auf der rückwärtigen Seite über den Oldenburger Weg oder über den zwischen dem Hallenbad und dem Sportzentrum. Wegen der Neugestaltung des Waldschul-Vorplatzes muss zurzeit mit kleineren Behinderungen gerechnet werden. Die Umkleiden in der Sporthalle werden nicht genutzt, die Trainingsgruppe trifft sich immer direkt auf dem Sportplatz.

Trainiert wird immer montags und mittwochs, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr, auf dem Sportplatz an der Schultredde in Sandkrug. Für den Anfang reichen gemütliche, sportliche Kleidung und Sportschuhe. Wer nach längerer Pause aktiv wird, sollte sich vorher von einem Arzt durchchecken lassen.

Mailkontakt: leichtathletik@tsg-hatten-sandkrug.de