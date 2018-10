Sandkrug Auch wenn am Samstagabend die Überraschung gegen den ungeschlagenen Tabellenführer OHV Aurich ausblieb: Die Handballer der TSG Hatten-Sandkrug konnten erhobenen Hauptes das Spielfeld verlassen. Trotz der 20:25 (11:13)- Heimniederlage vor etwa 300 Zuschauern in der rappelvollen Sporthalle an der Schultredde hatte der Oberligist gegen den haushohen Favoriten eine gute Leistung gezeigt.

„Ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft, wenngleich wir auch gesehen haben, dass durchaus etwas mehr drin gewesen wäre“, hielt TSG-Trainer Hauke Rickels nach dem Duell mit dem Drittliga-Absteiger fest. Während die Auricher die Oberliga mit 12:0 Punkten weiterhin anführen, nehmen die Sandkruger (5:9) aktuell den zehnten Platz ein.

Wie schon vor einer Woche beim Heimsieg gegen Delmenhorst erwischten die Sandkruger auch gegen den OHV einen guten Start. Rückraumspieler Jonas Schepker warf mit einem Dreierpack – bei einem zwischenzeitlichen Gegentor von Oliver Staszewski – eine 3:1-Führung für die TSG heraus (5. Minute). Anschließend wurde allerdings recht schnell deutlich, dass die Hausherren gegen die robuste und aggressive 6:0-Deckung der Auricher ihre Probleme bekommen würden. Der in der Anfangsphase wie entfesselt aufspielende Staszewski im OHV-Rückraum drehte nun seinerseits mit einem Hattrick das Spiel zum 3:4 (10.). Abschütteln ließen sich die TSG-Akteure aber nicht. Mehrmals gelang ihnen wieder der Ausgleich. „Wir waren in der Abwehr bombenstark“, wusste Rickels, welcher Mannschaftsteil dafür in erster Linie verantwortlich war. Daran hatte auch der in der 20. Minute eingewechselte Torhüter Bo Rackemann einen großen Anteil. Kurz vor der Pause nahm Aurich dann aber doch eine Zwei-Tore-Führung mit in die Kabine.

Ein Knackpunkt in der Partie war bereits die Phase unmittelbar nach Wiederanpfiff. In Überzahl verpassten es die Sandkruger, den Rückstand zu verkürzen, sondern fingen sich zwei Gegentore zum 11:15. „Das hat uns eigentlich schon das Spiel gekostet, danach sind wir immer hinterhergerannt“, stellte Rickels fest, lobte aber gleichzeitig: „Wir haben trotzdem weiter gegengehalten.“ Aurich behielt zwar jederzeit die Kontrolle über das Spiel, doch die Sandkruger verkauften sich bis zum Schluss teuer.