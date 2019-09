Sandkrug Stark gekämpft, dem Favoriten die Stirn geboten, um dann am Ende doch noch mit leeren Händen dazustehen: Die Oberliga-Handballer der TSG Hatten-Sandkrug haben in ihrem zweiten Saisonspiel die erste Niederlage kassiert. Gegen den TV Cloppenburg unterlag die Mannschaft vor heimischer Kulisse mit 27:30 (14:16).

„Handball ist ein Fehlerspiel – und wir haben heute die dummen Fehler gemacht“, konstatierte TSG-Trainer Hauke Rickels nach der knappen Heimpleite gegen den Mitfavoriten auf die Meisterschaft. Bis zur 52. Minuten hatte seine Mannschaft einen starken Auftritt hingelegt, führte zwischenzeitlich sogar mit drei Toren. Innerhalb von nicht einmal zwei Minuten kippte das Spiel dann aber zugunsten der Gäste – und das ausgerechnet, als die Sandkruger in Überzahl agierten. „Wir haben da einfach zu ungeduldig gespielt“, ärgerte sich Rickels.

Dabei mussten die Zuschauer in der Sporthalle an der Schultredde gleich nach Anpfiff befürchten, dass die Hausherren eine deftige Niederlage kassieren könnten. Auch ohne den beim Aufwärmen verletzten Mark Schulat legte der TVC stark los, führte nach zwei Minuten mit 3:0. „Der Rückstand zu Beginn war völlig überflüssig“, sagte Rickels. „Da haben wir den Kopf noch nicht dabei gehabt.“ Doch mit längerer Spieldauer kämpfte sich seine Mannschaft immer besser in die Partie, stand in der Defensive sicher und entpuppte sich für die Gäste als ganz harte Nuss. „Ich habe meine Jungs gewarnt, dass es, wenn wir nicht aufpassen, richtig schwer wird“, sagte TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos. Immer wieder blieben die Cloppenburger an der Defensivreihe der gut gestaffelten Sandkruger hängen. Dazu sorgte TSG-Keeper Bo Rackemann mit seinen Paraden für Szenenapplaus auf der Tribüne. Nach einem erfolgreichen Tempogegenstoß von Tjark Sauer zum 10:8 (18. Minute) nahm Cloppenburg eine Auszeit und fand danach deutlich besser zurecht. Bis zum Halbzeitpfiff drehte der Viertplatzierte der vergangenen Saison die Begegnung (16:14).

Nach dem Seitenwechsel waren es dann aber wieder die Sandkruger, die stärker aufspielten. Rackemann hielt gleich zwei Siebenmeter in Folge, in der Offensive tauchte nun immer wieder Robert Langner auf, mit sechs Toren erfolgreichster Werfer der TSG. Als er zum 22:19 verwertete (43. Minute), lag der Außenseiter mit drei Treffern in Front. Doch der Vorsprung schmolz, Cloppenburg glich aus. Und ausgerechnet in Überzahl unterliefen der TSG im Angriff zwei Abspielfehler, die der Favorit eiskalt nutzte.

„Es hat nicht jeder daran geglaubt, dass wir das Spiel wirklich gewinnen können“, ärgerte sich Rickels. Akacsos, gestand derweil spürbar erleichtert: „Wir haben davon profitiert, dass Sandkrug in unserer Unterzahl zweimal den Ball verloren hat. Wir haben heute mit Glück die zwei Punkte geholt.“