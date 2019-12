Sandkrug Gute Nachrichten für Sandkrugs Waldschule, die TSG Hatten-Sandkrug und andere Vereine, die das Hallenbad an der Schultredde nutzen. Die neue Heizung auf dem Schul- und Sportkomplex ist seit diesem Donnerstag in Betrieb. Damit verkürzt sich der Zeitraum einer Schließung des Hallenbads deutlich. Über das Wochenende werde das Gebäude aufgeheizt und sei dann Anfang nächster Woche wieder geöffnet, so Bürgermeister Christian Pundt zur NWZ.

Die Verwaltung hatte das Bad am 25. November geschlossen, nachdem sich gezeigt hatte, dass die alleinige Wärmeversorgung durch eine Biogasanlage nicht für Schule, Bad und Sporthallen gleichzeitig ausreichte. Im Zuge der Arbeiten an der Heizungsanlage war der Sanierungsaufwand erheblich gestiegen und der Fertigstellungstermin ungewollt bis in die Heizperiode gerutscht.