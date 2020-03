Soziales Jahr In Sandkrug: Ab 2020 werden die Freiwilligen noch begehrter

Sandkrug Die Schulzeit ist vorbei – was nun? Nicht jeden jungen Menschen zieht es gleich ins Ausland. Lennart Schönfisch (19, Sandkrug) und Jonas von der Pütten (19, Oldenburg) haben die vergangenen acht Monate genutzt, um neue Erfahrungen zu sammeln und sich so über den weiteren Ausbildungsweg Gedanken zu machen. Beide junge Männer sind noch bis Ende Juli „FSJler“, das heißt, sie leisten ein Freiwilliges Soziales Jahr – und zwar bei der TSG Hatten-Sandkrug (TSG).

• Sporthalle bis Büro

Als Helfer der Lehrer im Sportunterricht an der Graf-Anton-Günther-Schule, zusätzlich verantwortlich für eigene Sportangebote in den Pausen am Landkreisgymnasium, außerdem bei Schwimmstunden und der Heidelberger Ballschule für Grundschüler aus Sandkrug, Streekermoor und Borchersweg dabei: Die Liste der Aufgaben für die FSJler ist lang. Teil ihrer Arbeit ist auch das Erstellen von Flyern und Aktualisieren der Vereinshomepage, typische Geschäftsstellenarbeit. Auf etwa 40 Stunden in der Woche komme jeder der Beiden, sagt TSG-Geschäftsführer Sönke Hinrichs. Gemeinsam mit Sören Ziemann, Fachgruppenleiter Sport, ist er Lennarts und Jonas’ Mentor.

Ihre Entscheidung hat keiner der beiden bereut. „Es wird nie langweilig“, sagt Lennart. Man lerne viele Sportarten kennen, selbstständig zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Im Sommer will er die Ausbildung zum Industriekaufmann beginnen, eine Lehrstelle hat er schon. Jonas wird vermutlich Betriebswirtschaftslehre studieren, in Kombination mit Sport. Die TSG setzt seit 2012 FSJler ein. Die Erfahrungen seien sehr gut, sagt der Vereinsgeschäftsführer. Für das kommende Jahr sieht er allerdings Probleme voraus.

• Problemjahr wegen G8

Ab dem Sommer 2020 könnten viele Stellen in Schulen und Vereinen unbesetzt bleiben, warnt auch Dennis Ehrenberg, Geschäftsleiter der Freiwilligendienste im Sport in Niedersachsen. Durch die Rückabwicklung des G8-Abiturs würde statt 32 000 nur etwa die Hälfte an Abiturienten als Schulabgänger erwartet. Letztere stellen den überwiegenden Anteil an FSJlern oder auch am Bundesfreiwilligendienst.

• Fachhochschulreife

Die TSG hofft dennoch, im August neue FSJler anstellen zu können. Das Taschengeld, ca. 300 Euro pro Monat, ist dabei nur ein Argument. In Zusammenarbeit mit dem ASC Göttingen kann die C-Lizenz als Trainer bzw. Übungsleiter erworben werden. Zwölf Monate FSJ werden wie ein Jahrespraktikum angerechnet und können sogar helfen, die Fachhochschulreife zu erlangen.