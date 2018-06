Sandkrug Das Interessanteste kam eindeutig zum Schluss. Der Vorstand der TSG Hatten-Sandkrug hat auf der Delegiertenversammlung am späten Mittwochabend mit einem eigenen Antrag versucht, die Initiative im seit Jahren schwelenden Konflikt mit dem ehemaligen 1. Vorsitzenden Jens Büsselmann zurückzugewinnen.

Das Ergebnis ist zumindest ein Etappensieg. Die Delegierten stimmten mit Ausnahme von Büsselmann dafür, dass die Geschäftsunterlagen des Vereins auch künftig nicht von jedem einfachen Mitglied eingesehen werden können. 2. Vorsitzender Ingo Kühling begründet dies mit dem umfangreichen Kontrollsystem, über das die TSG sowieso schon verfüge. „Jede Buchung geht bei uns durch 14 Hände.“ Es gebe neben organisatorischen Bedenken ansonsten auch Probleme mit dem Datenschutz.

Auch wenn der Name nicht explizit fiel, geht es bei der Entscheidung um Büsselmann, der seit Jahren darauf drängt, Einblick in die Bücher der TSG zu erhalten. Dieses Auskunftsrecht sei gesetzlich im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, lautete am Tag nach der Versammlung sein Kommentar zu der Entscheidung. Er ließ zu diesem Zeitpunkt offen, ob er deshalb den Rechtsweg beschreiten wird. „Ich kritisiere nicht die Arbeit des Vorstandes, sondern dass mir das Recht nicht gewährt wird, zum Beispiel in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung hinzuschauen“, lautet sein Kommentar. Er habe nach der Sitzung dem Finanzvorstand ein Gesprächsangebot unterbreitet, „damit wir einen Haken dran machen können.“

TSG unter den Top 40

Umstritten ist auch ein von Jens Büsselmann gegründeter Förderverein. Der Verein habe Kooperationsverträge mit den beiden Fördervereinen der Green Spirits und der Handballer abgeschlossen, man arbeite vertrauensvoll zusammen. Der Hauptverein habe dagegen noch nie einen Cent von dem dritten Förderverein erhalten, betont das Team um seinen 1. Vorsitzenden Günter König-Kruse. „Wir distanzieren uns daher öffentlich von dem Förderverein TSG Hatten-Sandkrug e. V. und bitten (...), Spenden direkt an die TSG Hatten-Sandkrug zu übersenden“, heißt es in der Erklärung des Vorstands.

Ein dritter Streitpunkt scheint erledigt. Nach 22 Monate dauerndem Hin und Her hat der Verein seine gültige Satzung beim Amtsgericht hinterlegen können. „Das war allerdings unser Fehler“, räumt Kühling ein. Auf die Frage, warum der Vorstand nicht den Ausschluss eines Mitglieds vorantreibe, der seit Jahren für Unruhe sorge, betonte der 2. Vorsitzende: „Ich gebe die Hoffnung auf ein Miteinander nicht auf. Unser Verein will Sport für alle Menschen möglich machen.“

TSG-Haushaltsplan verabschiedet Sandkrug faOhne Gegenstimmen ist am Mittwochabend der Haushaltsplan für das Jahr 2018 von der Delegiertenversammlung der TSG Hatten-Sandkrug verabschiedet worden. Das Zahlenwerk sieht nach Angaben von Finanzvorstand Jörg Skatulla Einnahmen von 927 000 Euro und Ausgaben von 926 000 Euro vor. Die Finanzierung der drei Säulen Sporthallenbau, Sportbetrieb und „Aktion Miteinanders“ sei völlig voneinander getrennt. Die TSG bemüht sich um neue Fördermittel für das Fortführen des Inklusionsprojektes.

Wegen der Auseinandersetzungen immer etwas außerhalb des Fokus stehen eindeutig positive Entwicklungen: die TSG hat ihre Mitgliederzahl um 11 Prozent auf 3031 erhöhen können und ist damit einer der 39 größten Vereine Niedersachsens. Sicher ist mittlerweile auch, dass die TSG einen neuen Sportplatz erhalten wird. Der Verein ist laut Finanzvorstand Jörg Skatulla nicht überschuldet und hat einen Vermögensüberschuss von 835 000 Euro. Das Jahresergebnis fiel mit 3789 Euro knapp positiv aus. Über 132 000 Euro hat die TSG an Krediten für den Bau der Sporthalle getilgt. Bis ins Jahr 2046 hat der Verein eine Zinsbindung von 1,9 Prozent.

Einstimmig gewählt

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Ausgeschieden sind Jürgen Steffens und Arne Struß. Das neue Team besteht aus Günter König-Kruse (1. Vorsitzender), Ingo Kühling (2. Vorsitzender), Jörg Skatulla (Finanzen), Sönke Kühling (Sportbetrieb), Matthias Maurer (Sportentwicklung und Jugend), Markus Wolf (Marketing und Kommunikation) sowie Fabian Harms (Presse und Öffentlichkeitsarbeit). Alle wurden einstimmig gewählt. Die Mitgliedsbeiträge erhöhen sich ab dem 1. August moderat um etwa ein Prozent. Vereinsmanager Robert Langner verändert sich nach fünf Jahren beruflich und verlässt die TSG zum 1. September. Sein Nachfolger wird der Sportforum-Leiter Sönke Hinrichs.