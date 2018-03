Sandkrug Als völlig schwindelfrei haben sich die Teilnehmer des 1. Stabhochsprung-Wettkampfes der TSG Hatten-Sandkrug erwiesen. Insgesamt 18 Männer, Frauen, Mädchen und Jungen der Vereine TSG, Bürgerfelder TB und Oldenburger TB waren am Dienstag und Donnerstag in der Sporthalle an der Schultredde zusammengekommen, um sich mit dem Stab in luftige Höhen zu stoßen – und die Latte dabei immer höher zu legen.

„Die Idee war, einen heimatnahen Wettkampf durchzuführen“, sagte Stabhochsprung-Trainer Steffen Kosian, der TSG, BTB und OTB vereinsübergreifend betreut und erstmals einen vom Deutschen Leichtathletik-Verband anerkannten Wettbewerb organisiert hatte. Am Mittwoch kam noch eine Ferienbetreuung hinzu, bei der mehr als 30 Kinder sich erstmals im Stabhochsprung ausprobierten.

„Eine herausragende Leistung habe die Sandkrugerin Finja Schmidt (Jahrgang 2008) gezeigt. Sie überwand 1,77 Meter. „Damit kann sie sich deutschlandweit mit den Besten messen“, meint Kosian. Imponiert haben ihm die vielen persönlichen Bestleistungen. TSGer Bauar-Jan Raschid (2004) bezwang die 2,07 Meter und setzte sich damit in seiner Altersklasse an die Spitze. Den höchsten Sprung des Tages legte Jerome Peters (2000/OTB) mit 3,02 Metern hin.

Ein besonderes Lob sprach Kosian an die Gäste vom Bremer LT aus. So sprangen Edlin Terwey (2000) mit 2,82 Metern und Deicke Jette (2005) mit 2,37 Metern grandiose Höhen. Der mit Trisomie 21 geborene Mike Schwenke (1998) begeistere die zahlreichen Zuschauer, die für eine tolle Stimmung in der Halle sorgten, mit einem Sprung über 1,92 Meter.

Aktuell trainieren die Stabhochspringer mittwochs und samstags an der Schultredde. „Wir suchen immer neue Mitglieder. Gerade Mädchen, aber natürlich auch Jungs, können in dieser Sportart mit beeindruckenden Leistungen glänzen“, sagt Kosian.









Interessierte können sich bei ihm unter Telefon 0162 2110 756 melden.