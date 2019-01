Sandkrug Toller Erfolg für Edline Terwey: Während die 18-Jährige bereits seit einigen Jahren mit der Showakrobatikgruppe Green Spirits der TSG Hatten-Sandkrug auftritt, ging sie am vergangenen Wochenende bei den Landesmeisterschaften im Stabhochsprung für den Bürgerfelder Turnerbund an den Start. Und mit neuen persönlichen Bestleistungen ließ die Athletin hier der Konkurrenz keine Chance.

Edline lieferte sich mit ihren Konkurrenten einen spannenden Wettkampf. Dabei nahm sie alle Versuche bereits im ersten Anlauf, bewältigte die 2,90 Meter zum ersten Mal in einem Wettkampf. Die Konkurrenz hatte inzwischen bereits die ersten Fehlversuche. Die BTB-Sportlerin blieb dagegen konzentriert – und überquerte in ihrem nächsten Anlauf die Latte in einer Höhe von drei Metern. Damit verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung um 18 Zentimeter. „Endlich habe ich es geschafft, darauf habe ich lange gewartet“, jubelte Edline. Da keine der anderen Athletinnen höher sprang, wurde sie, nach ihrem Vizemeistertitel im Sommer, nun erstmal Landesmeisterin der Länder Niedersachsen und Bremen in ihrer Altersklasse unter 20 Jahren und feierte ihren bislang größten Erfolg.

Aus ihrer Trainingsgruppe wurde Pia Focken Zweite der Landesmeisterschaften der Altersgruppe U 18, und Georg Bauck ebenso Vizemeister der U 18, jeweils mit persönlichen Bestleistung (für den BV Garrel startend).

Die in Port Au Prince, Haiti, geborene Edline turnt schon, seitdem sie mit vier Jahren in Deutschland angekommen ist. Mittlerweile trainiert sie dreimal pro Woche Akrobatik bei den Green Spirits und mindestens zweimal pro Woche Stabhochsprung. Hinzu kommen dann noch die Wettkämpfe an Wochenenden.

Der Landesmeistertitel war für Edline nicht die einzige tolle Nachricht. Zwischenzeitlich erhielt sie eine Einladung nach Florida, um dort beim Profitrainer Daniel Ryland über fünf Wochen ein Stabhochsprung Camp als Co-Trainerin zu betreuen und nebenbei mit dem Amerikaner weiter zu trainieren.

Danach wird sie zurückkehren, um unter der Leitung ihres Vaters und Stabhochsprungtrainers Steffen Kosian sowie 20 Teilnehmern aus dem Oldenburger Umkreis – darunter auch einige Sportler der TSG Hatten-Sandkrug – an einem Stabhochsprung-Trainingslager am Olympiastützpunkt in Potsdam teilzunehmen.

Damit nicht genug: Ende des Jahres sollen auch die Außenanlagen für den Stabhochsprung in Sandkrug fertiggestellt sein. Neben den Trainingsmöglichkeiten in der Sporthalle, können Edline und ihre Mitstreiter dann auch in der Sommersaison unter optimalen Bedingungen trainieren – und bereits die nächsten persönlichen Bestleistungen ins Visier nehmen.

• Wer Interesse am Stabhochsprung hat, kann sich bei Trainer Steffen Kosian, Telefon 0162/21 10 756, melden.