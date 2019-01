Varel

Traditionsunternehmen In Varel Royal Goedewaagen kauft Friesland Porzellan

Royal Goedewaagen sitzt in den Niederlanden und ist eines der ältesten Unternehmen Europas im Bereich Geschirr und Geschenkartikel. Wie will die neue Unternehmensgruppe sich in Zukunft ausrichten?