TSG kämpft Marienhafe nieder

Sandkrug Die Niederlage im Verbandsliga-Spitzenspiel gegen die HSG Delmenhorst haben die Handballer der TSG Hatten-Sandkrug abgeschüttelt: Am Samstag kehrte die Mannschaft von Trainer Hauke Rickels in die Erfolgsspur zurück – mit dem 30:28 (16:17)-Heimsieg gegen TuRa Marienhafe kletterte die TSG sogar hinter Delmenhorst auf Tabellenplatz zwei.

„Wir wussten, dass es ein unbequemes und schwieriges Spiel werden würde“, meinte Rickels. Er lobte das Team vor allem für seine glänzende Moral: „Toll, wie meine Jungs in der zweiten Halbzeit nach einem Drei-Tore-Rückstand zurückgekommen sind.“ Auch die Torhüterleistungen von Jan-Peter Steffens und Hendrik Bruns entlockten dem TSG-Coach ein Sonderlob.

In der ersten Halbzeit spielte die TSG zunächst sehr überzeugend auf und schien alles im Griff zu haben. Robert Langner (2), Till Schinnerer und Marius Heyer warfen bereits in der dritten Minute eine 4:1-Führung heraus. Diese hatte über 6:3 (6. Minute) durch den sicheren Siebenmeterschützen Mirko Menkens bis zum 8:5 (Heyer/12.) auch weiterhin Bestand. Menkens (11:7/15.) erhöhte sogar auf vier Tore, ehe jedoch zwei Gegentore sowie die frühe zweite Zeitstrafe gegen Langner für einen Bruch sorgten.

Rickels musste in der Abwehr umstellen, und nur wenig später glitt der TSG das Spiel ein wenig aus der Hand. Der Rückstand zur Pause war die Folge. „Ich habe trotzdem positiv gedacht und war mir sicher, dass meine Mannschaft das Spiel wieder drehen würde“, so Rickels. Allerdings musste der TSG-Trainer darauf zunächst noch warten, denn auch im zweiten Abschnitt blieb Marienhafe vorne, der Rückstand der Sandkruger vergrößerte sich sogar auf 20:23 (40.). Dann allerdings legten die Gastgeber den Schalter endlich um. Die Abwehr um Till Schinnerer steigerte sich, und mit einem 7:1-Torlauf drehte die TSG das Spiel zum 27:24 (55.). In der hektischen Schlussphase behielten die Sandkruger trotz zwischenzeitlicher doppelter Unterzahl kühlen Kopf und machten den Sieg perfekt.