Sandkrug Am kommenden Samstag, 10. Februar, findet in der Großraumsporthalle der TSG Hatten-Sandkrug, Schultredde 17b, ab 15 Uhr der Kinderkarneval statt. Neben einem vielseitigen Kuchenbüfett wird es in diesem Jahr viele Mitmachangebote für Groß und Klein geben, die von den Mädchen der Showakrobatikgruppe Green Spirits betreut und angeleitet werden.

So können die kleinen Besucher des Karnevals beispielsweise Säckchen auf Pappteller mit Zahlen werfen, oder am Schubkarren-Rennen mit Bällen teilnehmen. Ein Bällebad, der Autoteppich, das Ponyreiten oder der Raum der Wahrsagerin bieten weitere Abwechslung für die jungen Besucher. Für die Unterhaltung sorgt ein Animationsteam, das die Kinder zum Tanzen auffordern wird, Kleingruppen der Showakrobatikgruppe Green Spirits und die Turnerinnen der TSG Hatten-Sandkrug werden mit ihren Showeinlagen für weitere Unterhaltung auf der Bühne sorgen.

Im Karneval ist bekanntlich vieles erlaubt. Nur eines müssen die Besucher beachten: Die Veranstalter des Kinderkarnevals weisen darauf hin, dass alle Gäste in den Räumlichkeiten der TSG Hatten-Sandkrug Turnschuhe zu tragen haben.