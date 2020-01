Viel Verkehr auf der Schultredde in Sandkrug

Sandkrug In den TSG-Sporthallen an der Schultredde werden von Freitag, 24. Januar, 18 Uhr, bis Sonntag, 26. Januar, 16 Uhr die Hallenkreismeisterschaften im Futsal ausgetragen. Der Veranstalter rechnet mit 1500 bis 1800 Aktiven und Zuschauern an den drei Tagen. In diesem Zusammenhang sei mit Behinderungen an der Schultredde zu rechnen, so Abteilungsleiter Jens Büsselmann. Um die Parkplatzsituation zu verbessern, habe die Gemeinde zugesagt, den Oldenburger Weg in Richtung Bahnhof für Verkehrsteilnehmer zu öffnen. Wer kann, wird gebeten, die Schultredde im genannten Zeitraum zu umfahren.