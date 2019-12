Schmede /Kirchhatten Im Januar 2020 sind die 20 Jahre voll. Dann feiert die gestandene Männerreitstundengruppe im Reitclub „Frei Tempo“ Kirchhatten runden Geburtstag. Für die Jungs von damals, der Anlass nicht nur im Neuen Jahr die Korken knallen zu lassen, sondern schon jetzt einmal auf dieses Stück Reitgeschichte zurückzublicken. Denn sicher ist, dass es kaum noch Vereine in der Region gibt, die auf eine solche noch aktive langjährige Sattel-Gemeinschaft in Männerrunde blicken können.

111 Jahre Reitsport

Im Januar 2000 saßen die Mannsbilder zum ersten Mal gemeinsam in besagter Reitstunde im Sattel. Der Reitclub erfuhr gerade steigenden Zuspruch, denn 1994 konnte die Reithalle eingeweiht werden. Ein „Meilensprung“ für den 1908 gegründeten Reitverein, der damit inzwischen auf eine 111-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken kann, wie Heiner Bischoff berichtete, der auch die Chronik zum 100. Geburtstag verfasst hatte.

Eigentlich fängt die Geschichte der Männerreitstunde aber schon 1999 an. Der damalige 1. Vorsitzende Rudi Schwarzer ergriff die Initiative und „verdonnerte“ jeden Reiter, sich an der Reitstunde nur für Männer, aktiv zu beteiligen. Schon etwas Besonderes, in einer Zeit, in der längst die Mädchen und Frauen übermächtig ihre Leidenschaft für die Pferde entdeckt hatten. Zumindest im Breitensport führen sie von der Anzahl her bis heute deutlich die Pferdezügel.

Im Januar 2000, am ersten Dienstag des Jahres, saßen elf Herren im Sattel und horchten auf die Kommandos aus der Hallenmitte: Noch heute ist dieser Tag des Jahres für die Reitertruppe von besonderer Bedeutung, denn es wird sich zum opulenten Mahl getroffen und in Erinnerungen geschwelgt.

Egon Haverkamp ist eines der Gründungsmitglieder. Zusammen mit Joachim Gickel – dem heutigen Vorsitzenden – und Jens Goldau sowie Rudi Schwarzer gehört er der Gründungsrunde an. „Bis dahin hatte ich Fußball gespielt. Das Reiten kannte ich nur auf dem Pony in Jugendjahren. Das war lange her“, so Haverkamp. Eine neue Herausforderung für ihn, der er sich mutig annahm. Daraus wurde auch ein Stück Leidenschaft und Geselligkeit. Noch heute dreht er zusammen mit den Gründungsmitgliedern und Hartmut Steinbeck, Dr. Volker Oltmer und Frank Rademacher die Runden im Halleneck. Gepflegt wird die Oldie-Truppe von Reitlehrerin, Richterin und Züchterin Petra Höpe (Neerstedt), die seit zehn Jahren den Unterricht gestaltet. Zuvor hatte Heidrun Kuhlmann die Gruppe unterrichtet. Im Durchschnitt sind zwischen sechs und acht Reiter in der Stunde dabei.

Schwarzlicht und Kostüm

Aber auch sonst sind die Reiter ein Aktivposten im Reitclub. Wenn es darum geht, die Fuchsschwanzjagd im Herbst auszurichten und Hindernisse aufzubauen sowie für eine sichere Strecke zu sorgen, dann ist die „Rentnerband“ zur Stelle. An den Wochenenden wird gerne einmal ein Geländeritt unternommen. Ritte in der Lüneburger Heide, in Haren an der Ems und mehrfach auf die Nordseeinsel Neuwerk sind legendär. Bisweilen ging es gemeinsam zum Agravis-Cup, und natürlich fehlen die Oldies auch nicht beim jährlichen Weihnachtsreiten. Mit einem „Schwarzlicht-Ritt“ erregte die Gruppe Aufmerksamkeit, es folgten Ritte im Batman-Kostüm und sogar eine Dressur-Quadrille. Man(n) muss sich eben zu steigern wissen. Unter dieser Überschrift sitzen die RC-Recken nach wie vor fest im Sattel.