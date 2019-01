Schönemoor Gleich zwei Wechsel gab es im Vorstand des Schützenvereins Schönemoor. Sowohl der Vorsitzende Torben Spille als auch Schriftführer und Pressewart Raimund Lossie standen auf der Jahreshauptversammlung nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Ehrungen und Beförderungen beim SV Schönemoor Für ihre Vorstandstätigkeit wurden sowohl Torben Spille als auch Raimund Lossie ausgezeichnet. Die Ehrungen nahm der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Mutke vor. Torben Spille erhielt für seinen Einsatz für den Schützenverein die Ehrennadel in Silber. Raimund Lossie wurde für seine 35-jährige Zugehörigkeit zum geschäftsführenden Vorstand mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Lossie bleibt dem Verein als Unterhebel-, Pistolen- und Bogenwart erhalten. Fünf Mitglieder des Schützenvereins wurden zudem befördert. Sonja Spille trägt nun den Rang des Ober-Gruppenführers, Dieter Jüchter den des Leutnants. Ober-Leutnant darf sich jetzt Nils Spille nennen, den Rang des Hauptmanns bekamen Waltraud Mutke und Torben Spille verliehen.

Torben Spille konnte indes mit gutem Gewissen den Posten des Vorsitzenden im geschäftsführenden Vorstand weitergeben. Wie in den Jahresberichten deutlich wurde, kann der Schützenverein Schönemoor auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. So konnten unter anderem beim Pokalschießen des Ganderkeseer Schützenbundes Siege verzeichnet werden und auch beim Bundesschützenfest in Hoyerswege belegten die Schönemoorer durchaus vordere Plätze. Wie Sportleiter Nils Spille mitteilte, verschossen die Schützenbrüder und -schwestern im vergangenen Jahr rund 15 000 Schuss Kleinkaliber und 9000 Schuss Luftgewehr.

Gute Voraussetzungen für Andreas Flügger, der künftig den Schützenverein als Vorsitzender leiten wird. Auch bei den Mitgliederzahlen findet Flügger stabile Verhältnisse vor: Der Mitgliederschwund konnte durch Neueintritte ausgeglichen werden. Eine positive Bilanz in der Vereinskasse ermöglicht zudem notwendige größere Investitionen in den technischen Bereich im laufenden Jahr sowie die Erledigung anstehender Renovierungen. Auch die Mitgliedsbeiträge bleiben auf niedrigem Niveau.

Dem neuen Vorsitzenden als Schriftführer zur Seite steht künftig Christian Spille, der das Amt von Raimund Lossie übernimmt. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Ulrich Mutke, die Kassenleitung hat weiterhin Waltraud Mutke inne. Nils Spille bleibt Sportleiter in Schönemoor.