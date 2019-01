Sportler des Jahres 2017

Vorhang auf zur nächsten Sportlerwahl: Zum 29. Mal suchen der Kreissportbund Oldenburg-Land und die NWZ die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres. Alle Nominierten haben im Jahr 2017 herausragende Erfolge gefeiert oder sich in besonderem Maß um den Sport verdient gemacht.

Nun sind die NWZ-Leser am Zug: Wählen Sie mit und küren Sie Ihren jeweiligen Favoriten in den drei Kategorien. Pro Wähler und pro Kategorie ist immer nur eine Stimmabgabe möglich. Die Abstimmung endet am 19. Februar 2018.

Verkündet wird das Ergebnis der Sportlerwahl während einer feierlichen Galaveranstaltung am Montag, 26. Februar 2018, im Forum der Waldschule in Sandkrug.

Unter allen Teilnehmern an der Abstimmung wird als Hauptgewinn ein iPad Air verlost.