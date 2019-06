Steinkimmen Die Piaggio Ape (Biene). Manche kennen den knatternden italienischen Kleintransporter mit drei Rädern vielleicht nur aus der Pizza-Werbung, dabei hat das Fahrzeug eine lange und vielfältige Geschichte. Am Wochenende trafen sich Freunde des ikonischen Fahrzeugs am Falkensteinsee. Dabei zeigten sie, wie unterschiedlich die Ape aussehen kann.

„Das ist das ,NNW’-Treffen“, erklärte Udo Gottschling, der bereits das Camping-Zelt hinter seiner Ape aufgebaut hatte. NNW steht dabei für Nord-Nord-West, die Teilnehmer kommen aus Dänemark, Itzehoe oder Wilhelmshaven. Ein Mitglied reiste aus Gießen an. „Wir sind eine eingeschworene Gemeinde“, sagte Gottschling.

Die Ape-Freunde organisieren sich über ein Internet-Forum, jedes Jahr findet ein gemeinsames Treffen statt. „Immer an Orten mit ,ape’ oder ,imme’ im Namen“, versichert Gottschling, „damit es zum Fahrzeugnamen passt.“ Steinkimmen fiel damit genau ins Beuteschema der Dreiradfahrer. Es ist das 15. Treffen der NNW-Mitglieder.

Rund 40 Fahrzeuge waren für das Wochenende am Falkensteinsee angemeldet. „Durch das gute Wetter kommen vielleicht noch ein paar dazu“, gab sich Mitorganisator Burkhard Koller hoffnungsvoll. Am Samstag fand eine große Ausfahrt in die Region statt, für den Nachmittag wurde eine spezielle „Grill-Ape“ erwartet. „Wir sind gut versorgt“, sagte Koller.

Auf die Frage, was die besondere Faszination der Piaggio Ape ausmacht, müssen die Anwesenden nicht lange überlegen. „Das Entschleunigen, das Langsame“, sagte Gottschling. Man könne mit der Ape wunderbar zum Einkaufen fahren, versicherte er, und sei nur unwesentlich langsamer im Nahverkehr als leistungsstärkere Wagen.

„Wenn man die fährt, dann lächelt man“, sagte Viola Lierau, „das sind einfach tolle Wagen.“ Sie ist seit Italien-Urlauben mit ihren Eltern in den 70er Jahren Fan des dreirädrigen Fahrzeugs und besitzt selber drei Stück. Freude macht der Wagen nicht nur den Fahrern: „Es wird oft gegrüßt“, sagte Teilnehmer Frank Wiese. Besonders Kinder freuten sich über die ungewöhnliche Form der Ape.

Seit Ende der 40er-Jahre gibt es das italienische Fahrzeug in vielen Varianten. „Ersatzteile zu bekommen, wird mittlerweile schwieriger“, so Wiese. Die Ape-Freunde helfen sich aber untereinander aus: Einige Teilnehmer fahren immer wieder nach Italien, um Teile mitzubringen.

Auffällig gegenüber anderen Autoclubs ist die entspannte Camping-Atmosphäre der Teilnehmer: Viele Apes sind so umgebaut, dass sie zum Zelten genutzt werden können, kaum ein Wagen, an dem nicht Sonnenstühle stehen. „Die Langsamkeit wird zum Ziel“, sagte Burkhard Koller mit einem Lächeln.

Im September findet am Mittelpunkt Deutschlands, nahe Mühlhausen, ein Gesamttreffen von Ape-Freunden statt. „Einige von uns werden da sein“, sagte Koller. Bis Sonntag immerhin genossen seine Freunde und er aber noch die Gemütlichkeit am Falkensteinsee.