Steinkimmen Eine Stunde nach dem Start schlackerten bei Bürgermeisterin Alice Gerken bereits sechs schwarze Rundenbänder ums Handgelenk – und die Schirmherrin des zweiten Hospiz-Spendenlaufs lief auch in Rund sieben noch mit einem Lächeln im Gesicht. „Das macht so einen Spaß!“, befand sie. Die 31 Grad im Schatten machten Alice Gerken ganz und gar nichts aus – einzig, dass sie vergessen hatte, Sonnencreme aufzutragen, wurmte sie ein wenig.

Neben Ganderkesees Gemeindeoberhaupt hatten sich am Samstagnachmittag 176 weitere Läuferinnen und Läufer auf die 850-Meter-Runde um den Falkensteinsee beziehungsweise zuvor auf den 300 Meter langen Rundkurs für Kinder und Jugendliche begeben. Sie alle sammelten auf dem Areal des Camping- und Ferienparks Falkensteinsee Runden zugunsten des Falkenburger Laurentius-Hospiz’. Dort soll in Kürze ein mit der Erweiterung der Wohnküche begonnen werden.

Ins Rennen ging auch das Hospiz-Team selbst – dazu zählte die jüngste Teilnehmerin des Laufs: Arkadi, die zwölf Wochen alte Tochter von Pflegedienstleiterin Carolin Pleis, hatte ein Schattenplätzchen im Kinderwagen, während ihre Mutter schob. Hospiz-Leiterin Maria Bohndieck war noch „Einzelstarterin“, wollte aber auch im siebten Monat zumindest noch einen kleinen Beitrag zum Gesamtergebnis leisten. Sie beschränkte sich diesmal auf zwei Runden.

Besonders viel Puste benötigte Alina Beckmann, die sich ehrenamtlich im Hospiz engagiert: Die Dudelsack-Spielerin hatte sich als Motivationshilfe angeboten und absolvierte Runde um Runde ihr Instrument spielend. Wie sie legten auch einige andere Teilnehmer die Runden gehend zurück. Um Tempo ging es schließlich nicht – allein die zurückgelegte Strecke zählte. Gleichwohl waren unter den Startern auch einige Profis, die den Lauf als Training, etwa für bevorstehende Marathons, verbuchten.

Dankbar zeigten sich alle Läufer gleichermaßen über eine Idee von Campingplatz-Betreiber Rik Geiger: Er hatte im Start-/Zielbereich kurzerhand einen Rasensprenger waagerecht an einen Mast montiert, so dass sich die Läufer in jeder Runde zusätzlich zu den angereichten Getränken auch äußerlich mit Wasser erfrischen konnten.

Rund 20 Ehrenamtliche, darunter viele Camper, unterstützten die Teilnehmer vom Rand aus und verteilten Rundenbänder. Diese waren übrigens nach der ersten Stunde des Erwachsenen-Laufs bereits alle vergeben, so dass auf bunte Reservebänder zurückgegriffen werden musste, um den Überblick über die erlaufene Strecke zu behalten.

Bei der Abmeldung vom Lauf wurden die Bänder eines jeden Läufers gezählt und das Ergebnis für die Sponsoren notiert. Diese überweisen dann im Nachgang den individuell vereinbarten Rundbetrag. „Das hat bisher immer ganz von allein geklappt. Wir mussten noch nicht ein einziges Mal jemanden erinnern“, freute sich Manfred Eckhoff, der den Lauf zusammen mit seiner Frau Jana im Auftrag organisiert hatte. „Wir sind hier von lauter guten Mächten umgeben!“

