Stenum Geht es nach der Einschätzung von Trainer Uwe Hammes, werden die Fußballer vom VfL Stenum II in dieser Saison in der 1. Fußball-Kreisklasse einen besseren Tabellenstand als in den vergangenen Jahren erreichen. In den letzten sechs Spielzeiten pendelten die Stenumer zwischen dem sechsten und zwölften Tabellenplatz und hatten weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun.

Hammes, der in die dritte Saison mit dem Team geht, strebt einen Platz unter den ersten drei Mannschaften an. So hat er es auch seinem Team mitgeteilt und geht zusammen mit Co-Trainer Hannes Krummen diese Aufgabe mit gesundem Optimismus an. „Ich kann mich nach dem sechsten Platz der letzten Saison nicht hinstellen und sagen, dass ich nicht absteigen möchte“, so Hammes.

Schaut er auf die derzeitige Tabelle, gibt ihm dieser Blick sicherlich Recht mit dieser Einschätzung. Mit drei Erfolgen belegen seine Stenumer den ersten Tabellenplatz und sind damit blendend gestartet. „Wir haben uns in den letzten drei Jahren kontinuierlich verbessert, auch der nötige Ehrgeiz ist da“, sagt der Coach. Seiner Einschätzung nach könnte seine Mannschaft den dritten Platz erreichen, wobei er den VfL Wildeshausen II und Tungeln auf den ersten beiden Plätzen sieht. „Wenn es am Ende sogar die Meisterschaft werden sollte, würden wir diese natürlich auch mitnehmen und in die Kreisliga aufsteigen.“ Dass auch das möglich sein kann, schließt er keineswegs aus. „Gute und junge Spieler haben unseren Kader verstärkt“, so Hammes. Mit 24 Aktiven verfügt er über eine große Breite, zudem lege die Mannschaft einen gewissen „Teamspirit“ an den Tag. Ihm ist auch bewusst, dass auch Niederlagen kommen werden. Doch danach werde seine Mannschaft nicht zusammenbrechen, sondern sich schnell wieder fangen.

Ein Gradmesser wird das kommende Heimspiel gegen den SV Tungeln am Sonntagmittag (13.15 Uhr) sein. Die Gäste werden in der oberen Tabellenregion erwartet, wobei sie allerdings ihre letzte Begegnung beim VfL Wildeshausen II knapp verloren. Gewinnen die Platzherren, werden sie von Platz eins zunächst nicht zu verdrängen sein und weiter auf dem Erfolgsweg verbleiben.

Die weiteren Begegnungen: Freitag, 19:15 Uhr: TV Jahn Delmenhorst II - FC Hude II, 19:30 Uhr: TuS Vielstedt - Sf Wüsting, TV Munderloh II - VfL Wildeshausen II, Sonntag, 11 Uhr: FC Hude III - Delmenhorster BV, 14 Uhr: KSV Hicretspor - Borussia Delmenhorst, 15 Uhr: TuS Heidkrug II - Harpstedter TB II