Stenum /Delmenhorst Zusammen mit dem TV Jahn Delmenhorst hat die zweite D-Jugend des VfL Stenum die erste Auflage des „construktiv Sommer-Cups“ veranstaltet, der zum Abschluss der Fußball-Saison speziell D-Jugend Mannschaften der mittleren Spielklassen eine Bühne bieten sollte. Nachdem der VfL Stenum das Turnier bereits drei Jahre erfolgreich in der Halle veranstaltet hat, war dies nun die erste Auflage im Freien. Die Idee dazu hatten Tobias Ihde (Trainer VfL Stenum D 2) und Guido Lilie (Trainer TV Jahn D 3).

Nach den Vorrundenspielen wurde zunächst der „Elfmeterkönig“ ermittelt. Nach vier Durchläufen stand Joey Bieniek vom TV Dötlingen als Gewinner fest.

Anschließend ging es mit den Finalspielen weiter. In der „Silberrunde“ machte der TuS Heidkrug II das Rennen und sicherte sich mit zwei Siegen den ersten Platz vor dem VfL Wildeshausen III. Platz drei ging an die C-Mädchen der SG DTB/TV Jahn Delmenhorst.

In der „Goldrunde“ standen sich im ersten Halbfinale die beiden gastgebenden Teams gegenüber. Stenum II konnte zuvor die Vorrunden-Gruppe A gewinnen, während der TV Jahn III „nur“ Gruppenzweiter in Gruppe B geworden war. Im Halbfinale hatte Jahn dann aber die Nase vorn. Im zweiten Duell setzte sich der VfL Stenum III (Sieger Gruppe B) gegen den TV Dötlingen durch, der sich als Zweiter der Gruppe A qualifiziert hatte. So traf der VfL Stenum II im Spiel um Platz drei der Goldrunde wie schon in der Vorrunde auf den TV Dötlingen und setzte sich hier mit 3:0 durch.

Den Titel sicherte sich im Finale dann der TV Jahn Delmenhorst III mit einem 2:0-Erfolg über den VfL Stenum III und machte damit das „Double“ perfekt. Bereits im Januar konnten die Delmenhorster auch schon die Hallenausgabe des „construktiv-Cups“ gewinnen – kurioserweise ebenso mit den Mannschaften von Stenum III und Stenum II auf den Plätzen dahinter.

Bei der Siegerehrung gab es dank des namensgebenden Turniersponsors, der Werbeagentur construktiv aus Bremen, Pokale und Süßigkeiten für alle Teams, dazu auch Einzelpokale für alle Kids als Erinnerung. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, mit der wir ebenso zufrieden waren wie alle teilnehmenden Teams, die viel positives Feedback äußerten“, sagte Stenums Trainer und Mitorganisator Tobias Ihde.