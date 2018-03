Stenum Ganz normal weitermachen wollte Thomas Baake nach den herben Rückschlagen in der letzten Zeit nicht. Stattdessen versammelte der Trainer der Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum am Dienstag seine Mannschaft zum Training, konzentrierte sich aber darauf, mit jedem Spieler ein Einzelgespräch zu führen. „Ich wollte herausfinden, wer bereit ist, den Kampf anzunehmen“, sagt Baake vor den entscheidenden Duellen gegen RW Sande und FC Rastede am Ostersamstag und Ostermontag.

Klar ist, der VfL steckt mitten in einer Ergebniskrise. Gegen den WSC Frisia Wilhelmshaven (1:2) und TSV Abbehausen (2:2) gab es trotz spielerisch ansprechender Leistungen nur einen Zähler. Am vergangenen Wochenende erreichten die Stenumer bei BW Bümmerstede (2:4) aber ihren Tiefpunkt. Baake hat reagiert und zeigte seinem Team, wo es langgeht. Am Donnerstag wurde intensiv trainiert, „um dann ideal vorbereitet in die beiden Spiele zu gehen“.

Gegen das Schlusslicht Sande (5 Punkte/18 Spiele) und den Tabellenachten Rastede (20/26) können die zwölftplatzierten Stenumer den Abstand zur Abstiegszone wieder vergrößern. Aktuell trennen sie nur noch sechs Zähler von den Plätzen 14 und 15, die den direkten Weg in die Kreisliga bedeuten würden. „Für mich als Trainer ist das auch Neuland. Bisher ging es immer nur steil bergauf“, sagt der erfolgsverwöhnte Baake, der in dieser für ihn und seine Mannschaft ungewohnten Situation nun gefordert ist. „Wir haben den Spielern auf den Zahn gefühlt und müssen lernen, aus den letzten Ergebnissen die richtigen Schlüsse zu ziehen“, erklärt der VfL-Coach. Dazu habe diese Trainingswoche wichtige Erkenntnisse geliefert.

VfL Stenum - RW Sande Ostersamstag, 15 Uhr, Sportplatz Kirchweg). Im ersten der beiden „Endspiele“ (Baake) geht es gegen den Tabellenletzten. Besonders froh ist Stenums Trainer, dass nach den drei Auswärtspartien nach der Winterpause endlich wieder Heimspiele auf dem Programm stehen. Gegen Sande müssen drei Punkte her, das ist Spielern und Verantwortlichen zugleich klar. Die Sander haben in ihren fünf Partien im Jahr 2018 bereits insgesamt 14 Gegentore hinnehmen müssen.

VfL Stenum - FC Rastede (Montag, 15 Uhr, Sportplatz Kirchweg). Drei Niederlagen in Folge stehen für die Rasteder aktuell zu Buche. Insbesondere vorne drückt der Schuh. Mit nur 29 Toren zählt die Angriffsreihe der FCR-Elf zu den harmlosesten der Bezirksliga. Stephan Reinken und Fahad Al-Qaraghuli (beide sechs) haben noch die meisten Treffer erzielt. Die Stenumer rechnen sich also zurecht etwas aus.