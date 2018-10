Stenums (zu) späte Aufholjagd

Stenum Einen Dämpfer nach zuletzt vielen guten Leistungen musste der VfL Stenum in der Fußball-Bezirksliga hinnehmen. Nach 90 turbulenten Minuten unterlagen die ersatzgeschwächten VfLer am Mittwoch dem Aufsteiger ESV Wilhelmshaven 2:3 (0:3).

Kurz nach dem Anpfiff wurde die Elf von Coach Thomas Baake bereits kalt erwischt: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld starteten die Gäste einen Konter, den Nayil Nalbant mit dem Führungstreffer für die Gäste abschloss (11.). Sechs Minuten später traf der ESV-Akteur nach ähnlichem Spielverlauf erneut (17.) und brachte Stenum mit dem 0:2 in Nöte. Doch damit nicht genug: Lucas Janßen erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0 für Wilhelmshaven, indem er einen Fauxpas von VfL-Schlussmann Maik Panzram nutzte, der ihm einen Abstoß genau in die Füße spielte, so dass er den Ball nur noch im Stenumer Tor unterbringen musste (35.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Stenum den Druck, doch das direkte Freistoßtor durch Julian Dienstmaier fiel nach Meinung Baakes leider etwas „zu spät“ (67.). Da Maximilian Klatte einen fälligen Handelfmeter nur sechs Minuten später verschoss, blieb den Gastgebern immer weniger Zeit, gegen die mit Mann und Maus verteidigenden Gäste etwas zu erreichen. Das 2:3 durch Lennart Höpker in der Nachspielzeit war daher nur noch Ergebniskosmetik.

„Neben den anderen zahlreichen Verletzten musste ich auch vor der Pause Maximilian Bradler verletzungsbedingt auswechseln“, zeigte sich Baake völlig konsterniert anlässlich der prekären Personalsituation. „Da nun auch Kapitän Kristian Bruns aufgrund eines Kreuzbandrisses langfristig ausfallen wird, müssen wir uns mit der Situation bis zur Winterpause irgendwie arrangieren.“