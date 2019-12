Streekermoor Lia freut sich schon auf den 19. Januar, dann nämlich werden zum vierten Mal die Jakkolo Ortsmeisterschaften ausgetragen – dieses Jahr beim Gesellschaftshaus Ripken in Streekermoor. Ihr Opa Norbert Klüh ist Bezirksvorsteher in Kirchhatten und begeisterter Spieler. Deshalb war die 7-Jährige auch schon in den vergangenen Jahren bei dem Turnier mit dabei. „Es kommen meistens einige Kinder mit, die dann auch Lust haben mitzuspielen. Deshalb haben wir uns überlegt, dieses Mal auch ein kleines Turnier eigens für die Kinder auszurichten“, erzählt Klüh, der diesen Wettkampf mit offener Wertung auch betreuen wird. Anmelden müssen sich die jüngsten Spieler indes nicht.

Jakkolo für die ganze Familie

„Dadurch, dass die Kinder nun richtig mitspielen können, wird diese Veranstaltung noch mehr als in den vergangenen Jahren ein Nachmittag für die ganze Familie“, sagt auch Ratsmitglied Katja Radvan, die mit zum Organisationsteam um Horst Köster gehört. Die drei vorherigen Ausgaben wurden im Deutschen Haus in Kirchhatten und beim Schützenhof ausgerichtet. „Wir möchten ein bisschen zwischen den Ortschaften wechseln“, erklärt Radvan, „und wir brauchen ja durchaus einen recht großen Saal.“ In der Tat, denn die Gemeinde Hatten hat 16 Ortschaften, die jeweils mit vier Spielern zum Turnier anreisen – plus mögliche weitere Interessierte und Zuschauer. „Vereinsspieler können sich auch anmelden, aber diese bekommen dann weniger Scheiben, um Chancengleichheit zu wahren“, macht Köster die Regeln klar.

Rat und Verwaltung spielen mit

Jedes Team spiele für sich und versuche, so viele Punkte wie möglich zu ergattern. „Die vier Mannschaften mit der höchsten Punktzahl ziehen dann ins Halbfinale ein – im K.O.-System wird ein Sieger ermittelt“, so Köster. Die anderen Gruppen treten in weiteren Platzierungsspielen gegeneinander an, damit alle Mannschaften mindestens zwei Spiele haben. Mit dabei sind übrigens auch Teams aus Ratsmitgliedern und Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Christian Pundt ist schon gespannt, wie viele Spielsteine er am 19. Januar versenken kann.

• Anmeldungen werden von den Bezirksvorstehern der Ortschaften entgegengenommen. Die melden sich wiederum bei Horst Köster bis Dienstag, 14. Januar 2020, unter Telefon 04481/7995.