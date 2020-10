Zusammenleben: Inklusionstag im Tennis macht in Hatten Lust auf mehr

Sandkrug Das Tennisspiel kennen sie nur aus dem Fernsehen. Doch jetzt halten Karola Geyer und Tijana Cop selber Schläger in der Hand. Vorsichtig spielen sie sich die Bälle zu. Die sind aus weichem Schaumstoff, das macht es für den Anfang einfacher. Nicht jeder Ball schafft es über das Netz – den Spaß am Spiel verringert das allerdings nicht, ist deutlich zu spüren.

Es sind Szenen wie diese vom vorigen Samstag, die Leonie Schulte ein positives Fazit zum Inklusionstag in der Sporthalle an der Schultredde ziehen lassen. „Es hat super funktioniert“, sagt die Inklusionskoordinatorin. Der Inklusionstag – bestehend aus einer Übungsleiterschulung am Vormittag und einem Praxisteil am Nachmittag – sei auf großes Interesse gestoßen. Leonie Schulte arbeitet seit Juli, unterstützt von Mareike Helms, daran, dass das Leben in der Gemeinde Hatten noch „inklusiver“ wird. Stichwort „Hai“ – Hatten inklusiv.

Was Leonie Schulte freut: Der mit Hilfe des Tennisverbands Niedersachsen/Bremen ausgerichtete Tag stieß bei allen Altersgruppen auf Interesse. Menschen mit Beeinträchtigungen waren genauso unter den Besuchern wie Kinder und Erwachsene mit Interesse am Tennis. Zwölf Übungsleiter nahmen vormittags an der Schulung zum Thema „Inklusion im Tennis“ teil, der Großteil blieb dann auch noch über die Mittagspause hinaus und testete das erworbene Wissen im praktischen Teil am Nachmittag aus.

Der Tennisverband stellt interessierten Vereinen zu äußerst günstigen Konditionen sein Inklusionsmobil und diverse Spielmaterialien zur Verfügung. Die TSG versucht ihrerseits jetzt, den Schwung vom Samstag mitzunehmen und eine inklusive Tennisgruppe aufzubauen, die sich in der Sporthalle trifft. Im Zuge des Inklusionstages erhielt der Verein vom Tennisverband Niedersachsen Bremen schon einmal das Schild „Gelebte Inklusion im Tennis“.