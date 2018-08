Tryon /Ganderkesee Diese Nachricht erreichte Sandra Auffarth am Dienstagmittag völlig überraschend: Die 31-Jährige vom RV Ganderkesee wird nun doch bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA) in der Vielseitigkeit starten.

Grund für die Nachnominierung Auffarths ist die Absage des zweimaligen Olympiasiegers Michael Jung (Horb). Seine Stute „fischerRocana FST“ hat sich vorne links das Fesselgelenk gestaucht. Bei dieser Verletzung sei die Prognose langfristig zwar gut, allerdings käme ein Start bei den Weltreiterspielen zu früh, zu denen die Vielseitigkeitspferde bereits Anfang kommender Woche in die USA reisen. Die Wettbewerbe in der Vielseitigkeit finden dort vom 13. bis 16. September statt.

„Für unser Team ist das natürlich ein ganz herber Verlust. Michael Jung ist seit neun Jahren immer bei Championaten dabei gewesen und hat immer eine Medaille gewonnen, sei es in der Team- oder Einzelwertung. Das ist nicht zu ersetzen“, sagt Bundestrainer Hans Melzer. Er ist aber genauso zuversichtlich, was die „Ersatzreiterin“ betrifft – schließlich ist Auffarth die amtierende Weltmeisterin. Vor vier Jahren gewann die Bergedorferin mit „Opgun Louvo“ bei der WM in Frankreich sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftswettbewerb die Goldmedaille.

In Tryon sattelt die 31-Jährige nun allerdings den Wallach „Viamant du Matz“. Bereits beim CHIO in Aachen und zuletzt beim CIC3* im polnischen Strzegom hat sich der Selle Francais als würdiger Nachfolger ihres WM- und Olympiapferdes „Opgun Louvo“ angedeutet. „Ich bin zuversichtlich, dass Viamant du Matz seine aufsteigende Form behält und mit seiner erfahrenen Reiterin in Tryon eine gute Leistung erbringen wird“, betont der Bundestrainer.

Im Juli erst hatte Auffarth mitgeteilt, dass sie mit Opgun Louvo nicht mehr an den großen Championaten teilnehmen wolle. Dass sie stattdessen nun mit dem neunjährigen „Viamant du Matz“ zu den Weltreiterspielen reisen würde, hätte sie selbst nicht gedacht. „Anfang des Jahres hätte ich das nicht für möglich gehalten“, gibt die Reiterin zu. Für sie sei es schon überraschend, wie toll sich ihr Pferd gerade in den letzten Monaten entwickelt hat. „Er hat einen richtigen Schub gemacht“, betont Auffarth.

Viel Zeit bleibt der Vielseitigkeitsreiterin nun nicht mehr, um sich für den USA-Trip vorzubereiten. „Mit den sportlichen Zielen habe ich mich noch nicht beschäftigt“, lacht Auffarth, die bis jetzt fast ausschließlich an die organisatorischen Dinge dachte. Am kommenden Dienstag werden die Pferde bereits in die USA geflogen, einen Tag später geht es für die Reiter los.