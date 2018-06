Tungeln Eine fantastische Fußball-Saison liegt bislang hinter der E-Jugend des SV Tungeln. Die Mannschaft gewann durch Meisterschaft und Kreispokalsieg das „Double“ und qualifizierte sich beim Sparkassencup für die Endrunde in Barsinghausen. Dort wollen die Tungeler an diesem Sonntag weit kommen – und die Spielzeit krönen.

Zunächst legte die talentierte Nachwuchstruppe im Pokalwettbewerb vor und gewann das Finale beim TuS Heidkrug 2:0. Nur wenige Tage später folgte der erfolgreiche Abschluss der Meisterschaft in der höchsten Kreisstaffel. „Bis zum letzten Spieltag war es spannend, da erst dann die Entscheidung gefallen ist“, resümieren die Trainerinnen Claudia Brüggemann und Kerstin Schmitz.

Tungeln, bis dahin noch ungeschlagen, und der VfL Stenum lieferten sich ein Fernduell um den Titel. Die Stenumer hatten ihre letzte Aufgabe gegen den FC Hude bereits erfolgreich gelöst (7:2), waren damit nach Punkten gleichgezogen und hatten das etwas bessere Torverhältnis. Somit mussten die Tungeler im Auswärtsspiel gegen den TV Jahn Delmenhorst mindestens ein Unentschieden holen, um sich Tabellenplatz eins zu sichern. „Es wurde vom Anpfiff an auf beiden Seiten gekämpft. Jahn war in einer körperlich besseren Verfassung und machte es uns sehr schwer. Man hatte den Eindruck, die Delmenhorster würden noch um die Meisterschaft kämpfen“, berichten die Tungeler Trainerinnen. Ihren Spielern schien hingegen wohl noch das anstrengende Pokalduell gegen Heidkrug in den Beinen zu stecken. Dennoch sorgte Stürmer Karl Niemann nach einem langen Abschlag von Keeper Janni Geraniotakis kurz vor Ende der ersten Halbzeit für die Gäste-Führung. Im zweiten Abschnitt gelang dem TV Jahn der verdiente Ausgleich. Die letzten Minuten des Spiels waren sehr spannungsgeladen, aber der SV Tungeln kämpfte sich bis zum Abpfiff tapfer durch und landete eine Punktlandung zur Meisterschaft.

„Das war bis jetzt schon eine super Saison unserer Mannschaft“ sagen Brüggemann und Schmitz: „Wir sind sehr stolz auf die Mädchen und Jungen. Dass es so gut laufen würden, hatten wir vorher nicht gedacht.“ Vor allem die Qualifikation für die Endrunde des Sparkassencups kam überraschend. „Das wird noch einmal eine ganz andere Liga“, blickt Brüggemann auf den Saisonhöhepunkt im Barsinghäuser August-Wenzel-Stadion an diesem Sonntag (10.30 Uhr) voraus. 16 Mannschaften aus ganz Niedersachsen treten dort an und spielen zunächst in vier Gruppen. Der SV Tungeln trifft in Vorrundengruppe B zunächst auf BSC Acosta Braunschweig, TSV Havelse und VfL Sittensen. Die besten beiden Teams aus jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

„Wir freuen uns drauf und wollen natürlich weit kommen, lassen das ganze Event aber locker auf uns zukommen“, erklärt Brüggemann, die vor allem den Kampfgeist als große Stärke ihrer Mannschaft hervorhebt. Was in Barsinghausen möglich ist? „Utopisch ist nichts – wenn unsere Spieler gut drauf sind, traue ich ihnen alles zu“, so die Trainerin optimistisch.