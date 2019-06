VfL Stenum feiert seine Bezirksliga-Meister

„Gemeinsam sind wir stark.“ Passende Worte fand Werner Bruns, Jugendleiter des VfL Stenum, am Freitagabend, als er sich vor den Fußball-B-Junioren seines Vereins aufstellte. Diese wurden für ihre souveräne Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga, Staffel II, geehrt. Torsten Greve vom Bezirksjugendausschuss, der Staffelleiter Thomas Peters vertrat, überreichte einen neuen Spielball für die Landesliga und die Meisterschale. Davon hatte der Offizielle sogar noch ein weiteres Exemplar dabei. Die zweite Trophäe ging 45 Minuten später an die Stenumer A-Jugend, nachdem diese ihr letztes Bezirksliga-Punktspiel gegen Heidkrug mit 6:1 gewonnen hatte. „Wer am Ende oben steht, ist auch verdienter Meister“, sagte Greve in Richtung der beiden Teams. „Ihr habt eine tolle Saison gespielt.“ Sowohl die A- als auch die B-Jugend sind damit in die Landesliga aufgestiegen. Dieser Doppelerfolg wurde nach dem klaren Heimsieg der A-Junioren ausgiebig gefeiert. Auch rund 200 Familienmitglieder, Freunde und Fans waren am Stenumer Sportplatz, um beide Teams zu beglückwünschen und natürlich mitzufeiern.

