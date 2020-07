Volltreffer ins Herz

Nicht wie gewohnt auf dem Fußballplatz, sondern diesmal in der Kirche hat die SG Bookhorn am vergangenen Samstag vollen Einsatz gezeigt. Katharina Kirchmeier und Norman Dierks haben sich in der St.-Katharinen-Kirche in Schönemoor das Ja-Wort gegeben. Kennen und lieben gelernt hat sich das Paar durch die Sportgemeinschaft Bookhorn, in der beide sowohl aktiv als Spieler als auch im Vorstand tätig sind. Norman Dierks ist stellvertretender Sportwart der SG, Oldie-Fußballer und Trainer, seine Braut kam vor einigen Jahren über den Damen-Fußball zur Sportgemeinschaft und gehört mittlerweile als Schriftführerin ebenfalls dem Vereinsvorstand an. BILD: