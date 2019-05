Wardenburg Nachdem die Teilnehmerzahl an der Schlemmertour im vergangenen Jahr eher gering ausgefallen war, verkündete Karl-Heinz Kleimann am Donnerstagabend in der Wassermühle einen neuen Rekord: 2370 Karten seien bei der 16. Auflage verkauft worden. Durchschnittlich seien es in den vergangenen Jahren rund 1500 Teilnehmer gewesen, erklärte der Vorsitzende der Tourist-Information umtref.

Am 1. Mai hatten Radfahrer auf einer rund 35 Kilometer langen Strecke an acht Stationen in Wardenburg sowie in den umliegenden Dörfern Halt machen und schlemmen können. Die teilnehmenden Gastronomie-Betriebe seien bei der Schlemmertour an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen, hätten den Ansturm aber gut bewältigt, meinte Kleimann.

Erfreulich sei zudem gewesen, dass die Veranstaltung auch über die Gemeinde Wardenburg und den Landkreis Oldenburg hinaus gut angenommen worden sei. So ging nur rund die Hälfte der Karten an Teilnehmer aus dem Landkreis Oldenburg (1185 Teilnehmer, davon 540 aus Wardenburger). Viele Radfahrer kamen aus der Stadt Oldenburg (650) sowie dem Ammerland (360), aber auch aus den Landkreisen Cloppenburg (80), Wesermarsch (35) und Friesland (25).

Die Teilnehmer konnten an den Stationen Stempel auf ihren Karten sammeln und so an einer Verlosung teilnehmen. Am Donnerstagabend wurden in der Wassermühle in Fünfhausen die Gewinner der 16. Schlemmertour ausgezeichnet. Über Gutscheine und andere Präsente freuten sich: Helga Bloem aus Oldenburg, Renate Warncke aus Sandkrug, Walter Johann aus Wiefelstede, Johanne Bauer aus Wardenburg, Ingrid Müller aus Oldenburg, Christa Barkemeyer aus Garrel, Waltraud Meurer aus Wiefelstede und Friedhelm Claußen aus Edewecht.