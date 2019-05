Wardenburg Sie haben es dem Favoriten richtig schwer gemacht: Nur knapp mit 1:2 (0:2) musste sich die SG Döhlen/Großenkneten am Mittwochabend im Fußball-Kreispokalfinale der Alten Herren dem SV Atlas Delmenhorst geschlagen geben.

Für die unterlegenen Kneter gab es hinterher viel Lob – unter anderem vom Gegner. „Kompliment an die SG Döhlen/Großenkneten – die haben das gut gemacht. Angesichts der beiden Kader war ein so knappes Spiel eher nicht zu erwarten gewesen“, erklärte Atlas-Coach Rouven Heidemann. Das sah auch Döhlens Spielertrainer Henning Butt so. „Dafür, dass wir die deutlich ältere Mannschaft hatten, haben wir uns gut geschlagen“, betonte Butt, der im SG-Tor stand. „Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Unentschieden nicht einmal unverdient gewesen“, hielt der Keeper fest.

In der ersten Halbzeit lagen die Vorteile zunächst klar auf Delmenhorster Seite. „Da waren wir vielleicht auch nicht mutig genug“, analysierte SG-Betreuer Dirk Wintermann. Die hochkarätig besetzte Atlas-Elf machte das Spiel und ging bereits in der neunten Minute in Führung. Der Schuss des oberliga-erfahrenen Dominik Entelmann wurde leicht abgefälscht und landete unhaltbar für Butt im Tor. Auch der zweite Atlas-Treffer ging auf das Konto von Entelmann, der einen Strafstoß sicher verwandelte (25.). Zuvor war Daniel von Seggern von SG-Verteidiger Dennis Klein festgehalten worden.

In der zweiten Halbzeit war die Partie dann ausgeglichener. Der eingewechselte Stephan Asche brachte der SG deutlich mehr Stabilität im Zentrum und gab auch den ersten Torschuss ab. Wenig später gelang den Knetern der Anschlusstreffer, der das Spiel wieder spannend machte. Nach Zuspiel von Maik Matschulla war Maik Petko mit einem strammen Schuss erfolgreich (45.). Und die Kämpfer vom Dorf setzten nach, witterten jetzt Morgenluft und wollten den Ausgleich. Das vermeintliche 2:2 von Matthias Bakenhus zählte allerdings wegen einer Abseitsposition richtigerweise nicht (52.). In der Nachspielzeit stürmte selbst Butt bei einem Freistoß mit nach vorne und kam sogar zum Kopfball – doch wiederum stand ein Mitspieler im Abseits. Die letzte Chance vergab Andre Deters. „Es hat trotzdem Spaß gemacht“, sagte SG-Spieler Andre Haake.