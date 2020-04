Corona: Sportvereine erleben große Solidarität

Wardenburg „Wir haben eine ganz positive Resonanz bekommen und viel Solidarität erfahren“, freut sich Rainer Meinen, 2. Vorsitzender des SV Tungeln. Mit einem Brief an die Vereinsmitglieder hatte er Ende März Klartext gesprochen. „Auch wenn aktuell der Spiel-, Sport- und Trainingsbetrieb eingestellt ist, bitten wir um Euer Verständnis und Eure Solidarität, dass wir die Mitgliedsbeiträge zum Fälligkeitstermin einziehen werden. Wir versprechen Euch: Sollte es aufgrund des nicht stattfindenden Sportbetriebs zu Einsparungen kommen, werden diese (...) an alle Mitglieder weitergegeben“, heißt es darin. Niemand, so Meinen, habe darauf negativ oder mit Unverständnis reagiert. „Unsere Kosten laufen ja weiter“, erklärt er.

Rettungsschirm

Auch Helge Weber, 1. Vorsitzender des Wardenburger Tennisclubs WTC, freut sich über „totale Solidarität“: „Kein einziges unserer knapp 400 Mitglieder hat uns angeschrieben, weil sie Beiträge oder Trainingskosten nicht weiterzahlen wollten.“ Zwar könnten die Mitglieder die Beiträge rein rechtlich auch nicht zurückfordern, erklärt Weber, von Beruf Jurist. Hier greife der Begriff der „höheren Gewalt“. Dennoch freut es ihn, dass die Sportler ohne Diskussion zu ihrem Verein halten.

Sein Hauptaugenmerk gilt im Moment den freiberuflichen Tennistrainern, die derzeit kein Training geben dürfen. „Sie haben Verdienst ausfall, profitieren aber nicht von den staatlichen Förderprogrammen, weil sie keine Betriebsausgaben haben“, so Weber. Um sie zu unterstützen, werden sie weiterbezahlt, das Kinder- und Jugendtraining wird dann in den Sommerferien in kleinen „Trainingscamps“ nachgeholt. „Das ist unser vereinseigener Rettungsschirm“, so der Vorsitzende.

Einen anderen Weg geht der Judoclub Achternmeer-Hundsmühlen, JCAH: Er setzt die Mitgliedsbeiträge freiwillig aus und reagiert damit auf seine Sonderstellung unter den Vereinen: Ein wesentlicher Schwerpunkt des Angebots ist der Fitnessbereich. Hier steht der JCAH in Konkurrenz zu den privaten Fitnessstudios – und diese dürfen als Dienstleister, anders als die Vereine, keine Beiträge erheben, wenn sie keine entsprechende Gegenleistung erbringen.

Keine Beiträge

„Wenn der JCAH aber nun Beiträge erheben würden, wäre das unseren Mitgliedern schwer zu vermitteln“, befürchtet dessen Vorsitzender Günter Schröder. Statt Mitglieder zu verlieren und nach dem „Lockdown“ mühsam neu anzuwerben, setzt er deshalb auf diesen Weg. Über diese Entscheidung des Vorstandes müssen die Delegierten in ihrer nächsten möglichen Versammlung abstimmen.

Doch auch Schröder erfährt große Vereinstreue: „Wir haben viele Mitglieder, die ihre Beiträge freiwillig weiterzahlen.“ Dem Verein tut das finanziell gut, denn neben den festen Beiträgen entfallen zurzeit auch die Einnahmen aus zeitlich begrenzten Kursen und aus dem Verkauf von Zehnerkarten. Zudem hat der JCAH 2018 in eine moderne Halle investiert. „Aber wir halten ein paar Monate durch – wir haben immer darauf geachtet, ein finanzielles Polster zu haben.“

Wichtig war es Schröder auch, die drei Auszubildenden zum Sport- und Fitnesskaufmann halten zu können. „Zum Glück wirkt sich die Schließung nicht auf deren Ausbildungszeiten aus, das haben wir mit der IHK geklärt.“ Fünf weitere Arbeitskräfte allerdings musste er kurzfristig entlassen.

Lösungen finden

„Sobald sich die Lage wieder normalisiert, stellen wir sie sofort wieder ein, das wissen sie auch“, sagt er. Für andere Mitarbeiter, die kein Arbeitslosengeld bekommen können, versucht der Verein, Lösungen zu finden. Das betrifft – ähnlich wie beim WTC – insbesondere jene Übungsleiter, die hauptberuflich von den Sportkursen leben. „Es ist eine traurige Zeit. Umso dankbarer sind wir, dass uns so viele Vereinsmitglieder zur Seite stehen“, so der JCAH-Vorsitzende.