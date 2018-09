Wardenburg Schwerpunkt: Passspiel. Was zunächst nach einer einfachen Angelegenheit klingt, füllte eine knapp eineinhalbstündige Demonstrationstrainingseinheit des DFB-Mobiles auf dem Sportplatz des VfR Wardenburg. Das DFB-Mobil ist ein Projekt des Deutschen Fußballbundes (DFB), um den Trainern von Amateurvereinen mit praktischen Tipps in ihrer Trainingsgestaltung zu helfen.

Das in Wardenburg organisiert Demo-Training hatte den Schwerpunkt Passspiel für die Altersgruppen A bis C, wie Jugendobmann Christian Mesenbrink vom VfR Wardenburg erläuterte. „Das DFB-Mobil ist eine gute Möglichkeit, um unsere Trainer weiterzubilden.“ Diese Aufgabe übernahmen die beiden lizensierten Trainer Sabrina Springer und Lasse Otremba. Dabei leitete Sabrina Springer den praktischen Teil, also die demonstrative Trainingseinheit, während Lasse Otremba den anwesenden Trainern anhand der Übungen die Theorie dahinter erklärte und allgemeine Tipps gab.

Die Protagonisten der Trainingseinheit waren die B-Jugend-Fußballer der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Wardenburg. Da die Spielgemeinschaft in den Altersklassen A bis D die Fußballmannschaften aus Achternmeer, Littel, Tungeln und Wardenburg im Spielbetrieb zusammenführt, waren auch Trainer aus all diesen Vereinen erschienen.

Das Training wurde nicht nur von den Spielern positiv aufgenommen, auch Jugendobmann Christian Mesenbrink war begeistert: „Wir werden die Möglichkeit auch in Zukunft nutzen, unsere Trainer in unterschiedlichen Schwerpunkten und für verschiedene Altersklassen weiterzubilden.“ Fußballvereine können das DFB-Mobil einmal jährlich kostenlos anfordern und jeweils Altersgruppen und Schwerpunkt wählen. Bundesweit gibt es rund 30 DFB-Mobile, die seit 2009 nach eigenen Angaben bei ihren 19 000 Veranstaltungen ungefähr 900 000 Menschen erreicht haben.