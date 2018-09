Wardenburg Die Fußballer des VfR Wardenburg setzen ihren Negativtrend in der Kreisliga ungebremst fort: Am Mittwochabend kassierte die Mannschaft von Trainer Sören Heeren beim TuS Heidkrug mit 1:3 (1:0) die dritte Niederlage im fünften Spiel – und bleibt mit nur vier Punkten als Tabellen-14. im Ligakeller. Heidkrug hingegen schob sich mit nunmehr 14 Zählern hinter Spitzenreiter TSV Großenkneten wieder auf den zweiten Platz.

„Der Sieg war aufgrund der zweiten Halbzeit mehr als verdient und hätte auch noch höher ausfallen können“, berichtete Heidkrugs Trainer Selim Karaca. Er vermisste bei seiner Mannschaft im ersten Abschnitt die Leidenschaft und Emotion – vor allem nach dem Rückstand. Tim Conring hatte die Gäste mit einem Fernschuss von der halbrechten Seite in Führung gebracht (16. Minute). Die Heidkruger wachten erst nach einer unmissverständlichen Kabinenansprache von Karaca auf – und waren dann sofort hellwach. „Es war ein Spiel auf ein Tor“, sagte der TuS-Trainer. Philipp Kahlert sorgte nur vier Minuten nach Wiederanpfiff für den Ausgleich und besorgte nach gut einer Stunde auch die Führung für die Platzherren (63.). In der Nachspielzeit war es Lennard Stöver, der den 3:1-Endstand erzielte. Von Wardenburg kam hingegen in der zweiten Halbzeit bis auf einen gefährlichen Eckball (90.) nicht viel.