Wardenburg Immer an der kurzen Leine zu sein – das wurmt in der Brut- und Setzzeit zwischen April und Mitte Juli nicht nur bewegungsfreudige Hunde. Auch ihre Halter sehnen sich während des Leinenzwangs nach einem Platz, an dem sie mit ihren Vierbeinern ungestört draußen toben können. Auf Initiative der Wardenburger SPD gibt es jetzt eine solche Freilauffläche, auf der Hunde ohne Leine tollen können.

„Das war einer der ersten Wünsche in unserer Wünsch-Dir-Was-Box“, berichtet Ratsfrau und SPD-Ortsvereinsvorsitzende Andrea Glunde. Diese Aktion, in der Bürger an Info-Ständen der SPD Wünsche und Ideen aufschreiben und in eine rote Box werfen können, läuft seit etwa anderthalb Jahren.

„Wir hatten gedacht, dass sich so ein Platz einfacher und schneller realisieren lässt“, gesteht SPD-Fraktionsvorsitzender und Bürgermeister-Kandidat Ronald Holtz. Die jetzt gefundene Fläche neben der ehemaligen Skateranlage an der Straße „Am Schlatt“ sei eigentlich auch nur ein Kompromiss. „Wir haben uns sehr viele Plätze angeschaut, aber es muss auf ziemlich viele Dinge Rücksicht genommen werden“, bedauert Glunde.

Den etwa 800 Quadratmeter große Platz Am Schlatt hat die Gemeinde zur Verfügung gestellt, ebenso wie die beiden Schilder, die die Lage darstellen sowie auf einige Pflichten hinweisen, wie zum Beispiel das Beseitigen von Verunreinigungen.

„Wir wollen den Platz dieses Jahr erst einmal testen und gucken, wie sich Hunde und Halter hier verhalten und wie sie ihn hinterlassen“, erklärt Ronald Holtz, selbst Besitzer eines Bretonen.

„Was uns hier fehlt, sind ein Mülleimer und ein Zaun“, stellt Andrea Glunde fest. Da die Gemeinde mit möglichst wenig Kosten belastet werden soll, hoffen die Sozialdemokraten auf Spender. „Gäbe es einen Mülleimer, hätten wir schon jemanden, der ihn auch regelmäßig leeren würde“, sagt Holtz.

Eine Sachspende steht bereits: Die Familie Boy aus Wardenburg verankerte am Hundeplatz eine weiße Bank. „Nicht ganz ohne Selbstzweck“, so Andrea Glunde lächelnd. Die Betreiber einer chiropraktischen Praxis würden sich gerne mal hinsetzen können, wenn sie mit ihrem Hund zum Spielen an den neuen Hundeplatz fahren.

Glundes Mischlingshündin „Georgi“ hat die Hundefreilauffläche bereits getestet: Mit Begeisterung jagt sie dort an diesem Nachmittag einem orangefarbenen Frisbee hinterher.

„Es wäre natürlich schön, wenn hier gleichzeitig ein kommunikativer Treffpunkt für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner entsteht, an dem man sich austauschen kann“, hofft die SPD-Vorsitzende. Den Startschuss geben die Sozialdemokraten am kommenden Samstag, 6. April. Dann weihen sie den Platz ein und geben (nur für die Zweibeiner) von 10 bis 12 Uhr Grillwürstchen aus.