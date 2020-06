Jugendtreff: Am Montag dreifacher Neustart

Wardenburg Für den Jugendtreff in Wardenburg ist es quasi ein dreifacher Neustart: neuer Gemeindejugendpflege, neues Gebäude und ein Neuanfang nach der monatelangen, coronabedingten Pause. Am kommenden Montag, 22. Juni, öffnet die Jugendpflege der Gemeinde Wardenburg wieder ihren Treffpunkt für die Jugend. Allerdings nicht wie bisher im Jugendcafé im Hallenbad, sondern im neu eingerichteten Bürgerhaus direkt neben dem Hallenbad.

Dort begrüßt die Mädchen und Jungen künftig Karsten Gerdes, der neue Jugendpfleger der Gemeinde Wardenburg. Seit dem 27. April ist der 29-Jährige im Dienst. „So konnte ich schon Vorbereitungen für die Jugendarbeit in der neuen Unterkunft treffen“, erzählt der Wahl-Oldenburger.

Maximal acht Kinder gleichzeitig Ab 22. Juni ist der neue Jugendtreff im Bürgerhaus, Am Everkamp 3, von montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet (der Kindertag findet montags von 16 bis 18 Uhr in einem separaten Raum statt). Zutritt haben vorerst maximal acht Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren. Aufgrund der Nachvollziehbarkeit von „Infektionsketten“ müssen Namen, Adressen und Telefonnummern der Besucher notiert und diese bis drei Wochen verwahrt werden. Zu diesem Zweck müssen die Erziehungsberechtigten eine Einverständniserklärung unterzeichnen. Dieses Dokument ist abrufbereit auf der Gemeinde-Homepage, in der Wardenburg-App, auf Facebook und Instagram. Maskenpflicht herrscht im Jugendtreff nicht.

Aufgewachsen ist Gerdes in der Umgebung von Papenburg. Nach einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker zog es ihn zum Studium des Faches „Soziale Arbeit“ nach Bielefeld. Sein Anerkennungsjahr als Schulsozialarbeiter absolvierte der Vater einer sieben Monate alten Tochter an einer Oberschule in Friesoythe. Vor seiner Anstellung in Wardenburg arbeitete er bei der Beratungsstelle Freiwilligendienste der Awo in Rastede.

Der neue Jugendpfleger setzt zunächst auf ein überwiegend offenes Betreuungskonzept – natürlich unter Einhaltung der jeweils geltenden Abstands- und Hygieneregeln (siehe Info-Kasten): „Die Kinder können vorbeikommen und hier einfach ihre Freizeit verbringen; sei es am Billard- oder Kickertisch, bei Gesellschafts- oder Konsolenspielen oder einfach nur zum Musik hören.“ Gerdes und seine Kollegen wollen stets als Ansprechpartner und Unterstützer für die jungen Besucher vor Ort sein.

Für konkrete Angebote ist es Gerdes noch zu früh: „Wir wollen erst einmal abwarten, welche Altersgruppen kommen und welche Interessen sie haben, und dann mit ihnen ins Gespräch gehen.“ Fest stehe lediglich, dass der Kindertag, immer montags von 16 bis 18 Uhr, fortgeführt werden soll. Auch der Jugendtreff am Bauwagen in Hundsmühlen wird am Mittwoch, 24. Juni, wieder offen stehen. „Hier wollen wir bis zu den Sommerferien einmal wöchentlich draußen ein sportliches Angebot machen“, kündigt Karsten Gerdes an.

Der Sozialpädagoge wünscht sich zudem eine langfristige Kooperation mit der Wardenburger IGS, die vis-à-vis des Bürgerhauses steht. Gespräche mit der Schulleitung stünden aber noch aus.

Und ein weiteres Projekt läge Gerdes am Herzen, sofern er damit Jugendliche begeistern kann: die Gründung einer Jugendband. „Schon während meines Studiums habe ich ein Bandprojekt geleitet“, sagt Gerdes, der selbst singt, Schlagzeug und verschiedenen andere Instrumente beherrscht. „Einige Instrumente sind bereits vorhanden, und im Veranstaltungsraum des Bürgerhauses steht uns sogar eine Bühne zur Verfügung.“