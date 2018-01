Wardenburg Ob der Wardenburger Schützenverein eine neue Schießhalle bauen kann, hängt maßgeblich von der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 25. Januar, ab. Entschieden werden soll ab 17 Uhr im Rathaus, ob die Gemeinde dem Schützenverein sein seit 1979 im Grundbuch verbrieftes Nutzungsrecht am Wardenburger Marktplatz für eine Summe von 440 000 Euro abkauft. Damit könnte der Weg frei gemacht werden für eine neue Nutzung des 6460 Quadratmeter großen Platzes.

Bekanntlich hatte sich der Rat auf seiner Sitzung am 30. November gegen einen Verkauf des Marktplatzes an das Verbrauchermarkt-Unternehmen Aktiv & Irma ausgesprochen und stattdessen einen Ideenwettbewerb beschlossen, um alternative Nutzungsmöglichkeiten zu sondieren. Der Marktplatz ist zwar im Eigentum der Gemeinde, aber eben nicht frei verfügbar, da der Schützenverein über eine „beschränkt persönliche Dienstbarkeit“ verfügt, die ihm das Recht einräumt, einmal im Jahr sein Schützenfest auf dem Marktplatz zu feiern.

Auf der November-Sitzung hatte der Rat die Verwaltung beauftragt, zu klären, zu welchen Bedingungen die Schützen bereit sind, ihr Nutzungsrecht zu löschen. Mit der Investorenfamilie Frerichs (Aktiv & Irma) hatte der Schützenverein bereits eine vorvertragliche Vereinbarung über ein Verzicht des Nutzungsrechtes geschlossen. „Insofern bedarf eine mögliche Einigung zwischen Schützenverein und Gemeinde über eine Ablösung dieses Rechts auch noch der Zustimmung der Familie Frerichs“, informiert die Verwaltung in der Sitzungsvorlage.

Der Schützenverein hat die 440 000 Euro von Aktiv & Irma für die Ablösung des Nutzungsrechtes bereits fest in seiner Finanzierung fürs neue Schützenhaus verplant, und sieht sich nun nicht in der Lage, der Gemeinde finanziell entgegen zu kommen, da ihm weitere Fremdfinanzierungsmöglichkeiten fehlen. Bereits in der letzten Ratssitzung vertrat Armin Köpke (CDU) die Auffassung, die Summe von 440 000 Euro sei zu hoch und müsse neu verhandelt werden. Eckhardt Hildebrandt (FWG) bezweifelt, ob der Schützenverein überhaupt befugt gewesen ist, über einen vorrechtlichen Vertrag mit Irma zu verhandeln, da ihm der Marktplatz nicht gehört.

So sieht derzeit der Finanzplan für eine neue Schießhalle mit einem Gesamtvolumen von 995 000 Euro aus: 440 000 Euro aus den Verkauf des Nutzungsrechtes, 30 000 Euro aus dem Verkauf der alten Schützenhalle, 50 000 Euro vom Kreissportbund, 100 000 Euro vom Landkreis, 50 000 Euro aus dem Leader-Programm, 275 000 Euro Gemeindezuschuss und 50 000 Euro Darlehen. Umbau und Nachrüstung der alten Schützenhalle würden nach Vereinsauskunft rund 488 000 Euro kosten.