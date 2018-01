Wardenburg Wie ist die Gemeinde Wardenburg strukturiert, an wen wende ich mich, welche Vereine gibt es? Eine erste Orientierung für Wahl-Wardenburger gab am Mittwoch der Neubürgerempfang, zu dem Bürgermeisterin Martina Noske rund 25 Gäste aller Generationen begrüßen konnte. Musikalisch unterstützt wurde sie von Dennis Buitmann und Tim Staudt von der Band Top Shot. Die Touristinfo umtref, die Ortsvereine Wardenburg und Hundsmühlen, der Bürgerverein Achternmeer-Harbern I, die Sportvereine HTV und JCAH und erstmals auch die Parteien nutzten die Gelegenheit, ihre Arbeit und ihr Angebot vorzustellen.

Junge Familien, aber auch Menschen in der Lebensmitte finden Wardenburg offenbar im wahrsten Sinne anziehend: „Man braucht zwar ein Auto hier, aber mir gefällt es, auf dem Land zu leben“, erklärt Ilona Mittelstädt. Seit Mai wohnt die 55-Jährige in Westerholt. Sie schätzt es, jetzt in der Nähe ihrer Kinder zu wohnen. „Noch bin ich fit genug, mich an einem neuen Ort einzuleben“, sagt sie. Nachdem sie im Sommer viel gearbeitet hat – auch für ihren Beruf im Gartenbau ist die Region optimal, hat sie festgestellt –, nutzt sie nun die kalte Jahreszeit, um sich intensiv zu orientieren. Das Angebot der Touristinfo mit Radtouren und geführten Wanderungen kommt da gerade recht.

Freizeitangebot nutzen

Für Anne Steinbach war der Umzug nach Wardenburg eine Rückkehr in die alte Heimat: Sowohl sie als auch ihr Mann kommen aus dem Landkreis und wollten nun nach sechs Jahren in Westfalen wieder zurück. Neu eingewöhnen mussten sie sich nicht: „Wir haben noch Familie und Freunde hier“, erzählt Anne Steinbach. Woran sie sich allerdings gewöhnen musste, sind die Kindergartenbeiträge: „Die sind schon höher als in den Nachbargemeinden“, hat die junge Mutter festgestellt.

Der Liebe wegen hat es Sabine Sterban nach Wardenburg verschlagen. Seit Juli 2016 lebt sie hier. Die Kombination aus ländlichem Raum und der Nähe zu Oldenburg gefällt ihr gut, und auch Kontakte hat sie bereits geknüpft. „Das war nicht mein erster Umzug – ich weiß, dass ohne Eigeninitiative nichts geht“, lacht sie.

Auch für Angelika Darmstädter und Knut Grund war es ein Umzug aus Liebe. Nachdem sie zunächst in der Nähe von Düsseldorf gewohnt hatten – ihrer Heimat – ging es jetzt in den Norden – seine Heimat. Seit einem halben Jahr lebt das Paar in Hundsmühlen. „Wir wohnen dort ausgesprochen gern“, sagt Angelika Darmstädter. „Es ist stadtnah und trotzdem im Grünen.“ Sie habe sogar angefangen Fahrrad zu fahren, erzählt sie. „Allerdings nicht bei Regen“, fügt sie lachend hinzu.

Ehrenamtlich engagieren

Von Süddeutschland über Hannover und Oldenburg nach Südmoslesfehn – das sind die Stationen von Kathrin Buth (32). „Hier auf dem Land war es noch bezahlbar zu bauen, gleichzeitig brauchen mein Mann und ich nur zehn Minuten bis nach Oldenburg zur Arbeit“, erklärt die zweifache Mutter. Ihr Resümee nach knapp anderthalb Jahren: „Es ist schön auf dem Lande.“

Bürgermeisterin Martina Noske plädierte in ihrem Grußwort an die Neubürgerinnen und Neubürger, sich in den Vereinen zu engagieren. „Wir haben hier viele ehrenamtlich engagierte Menschen – das macht die Vielfalt dieser Gemeinde aus“, betonte sie.