Wardenburg /Oldenburg Ein unscheinbarer kleiner pinkfarbener Punkt mitten auf der Straße Am Everkamp wird am Sonntag, 20. Oktober, zum Treffpunkt der Langstreckenläufer: Hier fällt um 9 Uhr der Startschuss zum Oldenburg Marathon. Bis zum Ziel – dem Schlossplatz in Oldenburg – sind es von hier genau 42,195 Kilometer. Rund zwei Drittel der Marathonstrecke führen durch die Gemeinde, erst dann geht es Richtung Oldenburg.

„Wir haben den Oldenburg Marathon im vergangenen Jahr zum ersten Mal als Landschaftslauf konzipiert, um die Attraktivität zu steigern“, erklärt Manfred Dobrzinsky vom Oldenburger Marathon-Verein. In den Jahren zuvor sei das Interesse am Marathon zurückgegangen. Deshalb entschied sich der Verein, sich ein Beispiel am traditionsreichen Boston-Marathon zu nehmen: Seit 1896 beginnt dieser Lauf vor der Stadt und führt nach Boston hinein.

Mehr Teilnehmer

Der Erfolg gibt den Oldenburger Marathon-Organisatoren recht: Im vergangenen Jahr griff das Konzept erstmals. Damals starteten die Läufer in Bad Zwischenahn, die Resonanz war weitaus größer als in den Jahren zuvor. „Seit wir den Lauf so organisieren, haben wir allein für den Marathon gut doppelt so viele Anmeldungen wie zuvor“, freut sich Dobrzinsky. 400 bis 450 Marathon-Läufer werden in diesem Jahr erwartet, hinzu kommen die Teilnehmer an den anderen Läufen – Halbmarathon, Staffel-Halbmarathon, Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufe sowie Kinder-Meilenlauf. Insgesamt zählen die Veranstalter bisher über 2000 Anmeldungen, ein Viertel mehr als 2018.

„Was uns jetzt wirklich auf den Nägeln brennt, ist die verbindliche Zusage von Helferinnen und Helfern an der Strecke“, sagt Martin Dobrzinsky. Das 18-köpfige Organisationsteam – ausschließlich ehrenamtliche Kräfte – braucht Verstärkung entlang der Strecke. Auf 600 Helfer setzen die Organisatoren, einen Großteil davon allerdings machen Rettungskräfte wie Polizei und Feuerwehr aus. Auch in Wardenburg sind die örtlichen Einsatzkräfte mit dabei. „Darüber hinaus brauchen wir in der Gemeinde Wardenburg etwa 40 Leute entlang der Strecke“, so Dobrzinsky. Einzige Voraussetzung: Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und Lust haben, die Großveranstaltung von etwa 9 bis 12 Uhr mit zu unterstützen. Sie werden vorab eingewiesen, als Dankeschön gibt’s für alle Helfer im November ein gemeinsames Frühstück.

Noch Helfer gesucht

Das Organisationsteam selbst ist an dem Tag bereits um fünf Uhr auf den Beinen. „Die Kennzeichnung der Strecke, Geschwindigkeitsreduzierungen an den Straßenquerungen – das kann erst an dem Morgen gemacht werden“, erklärt Manfred Dobrzinsky. Nach dem Lauf wird dann alles wieder abgebaut – bis Mitternacht, schätzt er, wird das dauern. „Aber man ist dann stolz, wenn alles reibungslos geklappt hat. Es macht Spaß, eine solche Veranstaltung zu organisieren“, erklärt er die Motivation der Helfer. Dobrzinsky ist selbst passionierter Läufer, auch den Boston-Marathon, auf dem das neue Oldenburg Marathon-Konzepts fußt, ist er bereits mehrfach gelaufen.

Von der Wardenburger Strecke, die in weiten Teilen dem Verlauf beim Sommerlauf entspricht, ist er begeistert. „Unterschiedliche Geländeformen und der abwechslungsreiche Weg, der mal an der Straße, dann wieder durch Dörfer und an der Hunte entlangführt, machen diese Strecke sehr reizvoll.“

• Wer den Lauf als Helfer unterstützen möchte, wendet sich per E-Mail an Erik Rosenhöfel unter helfer@oldenburg-marathon.de. Wichtig sind Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Handynummer, Alter) und die gewünschte Einsatzstelle (Streckenposten, Aufbau etc.)