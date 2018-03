Wardenburg „Einzigartig unter Vielen.“ Unter diesem Motto veranstaltet der Wardenburger Schwimm-Club an diesem Wochenende sein traditionelles Ostermeeting – und das bereits zum 23. Mal. An diesem Karfreitag und Ostersamstag erwarten die Wardenburger 26 Vereine aus drei Bundesländern sowie den Niederlanden mit 275 Sportlern. Diese werden an den beiden Wettkampftagen insgesamt 1828-mal ins Wasser des Hallenbades Am Everkamp eintauchen.

„Das bedeutet eine fast 15-prozentige Steigerung zum vergangenen Jahr“, freut sich der Wardenburger Gernot Ingenerf über die hohe Zahl der Meldungen. Diese sei insbesondere darauf zurückzuführen, dass das Ostermeeting für die Schwimmerinnen und Schwimmer die letzte Möglichkeit bietet, um Qualifikationszeiten für die im April anstehenden Landesmeisterschaften zu unterbieten.

Mit dabei sind aus dem Landkreis die Wardenburger (19 Teilnehmer/111 Meldungen), der SV Ganderkesee (20/110), der SV Wildeshausen (11/78), die SGS Hude-Sandkrug (16/21) sowie die SG Region Oldenburg (44/355). Am häufigsten vertreten ist der Delmenhorster SV (50/387).

Die ersten Sprünge von den Startblöcken erfolgen an diesem Karfreitag um 11 Uhr im Wettkampf 50 m Freistil weiblich. Der Abschluss wird gegen 19 Uhr mit 100 m Rücken männlich gemacht. Am Ostersamstag geht es um 9 Uhr mit 50 m Schmetterling weiblich los. „Höhepunkte sind die 8x50-m-Freistil-Mixed-Staffel am Freitag um 15.15 Uhr sowie die Finalläufe der einzelnen Altersklassen über 100 m Lagen am Samstag gegen 13.30 Uhr“, empfiehlt Ingenerf allen Schwimmfreunden.

Über 50 Vereinsmitglieder und Eltern bieten durchgehend Kaffee und Kuchen an und heißen alle Zuschauer herzlich willkommen.

Mehr Infos gibt es unter www.ostermeeting.de