Wardenburg Verschiedene Nationen, verschiedene Sprachen – aber ein Fest, das alle verbindet. Das 5. Sport- und Spielefest der Gemeinde Wardenburg auf der Sportanlage am Everkamp fand am Sonntagnachmittag großen Zuspruch. „Zum Glück hält sich das Wetter, so dass wir unseren Plan B nicht bemühen mussten“, zeigte sich Kora Heißenberg, die als Vorsitzende des Präventionsrates die Fäden zusammenhielt, überaus zufrieden. „Plan B“ wäre eine Verlegung des Festes in die IGS-Sporthalle gewesen.

Flaggen gezeigt

Aber so konnten die elf Spielstationen großzügig aufgebaut werden. Und um auch noch eine passende Verbindung zur Europawahl zu schaffen, hatten die Organisatoren die einzelnen Stationen des Spieleparcours mit Flaggen europäischer Länder gekennzeichnet.

So wurde beispielsweise unter der Fahne Spaniens Schmuck gebastelt, unter der griechischen „4 gewinnt“ gespielt und unter der schwarz-rot-goldenen Flagge bot die Flüchtlingshilfe Torwandschießen und Fußballmatches auf einem Kleinfeld an. Großen Anklang fand abermals das Angebot der Parano-Garage aus Oberlethe, Kindern und Jugendlichen das BMX-Fahren nahezubringen.

Aber auch an Musik war gedacht worden, so sang der Chor der Grundschule Wardenburg und der IGS zur Eröffnung des Festes. Am späten Nachmittag brachte man die Besucher bei einem Rudelsingen zusammen.

Die Kulisse dieses bunten Familienfestes bildete an diesem Nachmittag der Spieltag der 2. Bundesliga Nord der Frauen im Faustball, die im hinteren Teil des Platzes ihre Punktspiele absolvierten und sich so über reichlich Publikum freuen durften. Es spielten der Ahlhorner SV, der Wardenburger TV und der TuS Halden-Herbeck.

Fair gehandelter Kaffee

An Essen und Trinken war ebenso gedacht. Die evangelische Kirchengemeinde sorgte für fair gehandelte Kaffee und Tee sowie für Kuchen, und der Wardenburger TV steuerte Kaltgetränke und Würste bei.

