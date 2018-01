Wardenburg Erneut steht die geplante Kindertagesstätte in Hundsmühlen auf der Tagesordnung im Jugend- und Sozialausschuss, der am Donnerstag, 18. Januar, tagt. Ende September hatten zwei Architekturbüros – Droste, Droste und Urban (DDU) sowie MRO Architekten und Ingenieure, beide aus Oldenburg – ihre Entwürfe vorgestellt. Trotz langer Diskussion hatte sich der Ausschuss damals nicht auf eines der Büros festlegen können. Daraufhin war die Entscheidung im Verwaltungsausschuss gefällt worden. Hier hatte man den Plänen von DDU den Vorzug gegeben. Mit einer angepassten Planung – unter anderem ist der Essbereich vergrößert worden und das Gebäude bis an die östliche Grundstücksgrenze ausgedehnt worden – wird das Architekturbüro nun noch einmal im Jugend- und Sozialausschuss präsent sein. Der Entwurf sieht vier Gruppenräume zur flexiblen Nutzung vor, die sich sowohl für Krippen- und Kita-Regelgruppen als auch für Integrationsgruppen und für die Betreuung von Hortkindern eignen. Die Trägerschaft übernimmt die ev.-luth. Kirchengemeinde Wardenburg.

Weiteres Thema im Ausschuss ist der Jahresbericht der Jugendpflege. Das Team zieht unter anderem eine positive Bilanz aus dem Umzug vom Wardenburger Markt ins ehemalige Hallenbadcafé. „Der neue provisorische Standort hat sich für die Jugendarbeit insofern bewährt, dass dieser von den Jugendlichen aufgrund der räumlichen Nähe zur IGS, zum Hallenbad, zur Sport- und Skateranlage und zum Tennisclub besser angenommen wird“, heißt es in dem Bericht. Die Jugendpflege befinde sich nun mitten im Wardenburger Schul- und Freizeitgeschehen. Die Pläne, die ehemalige Sauna des Hallenbades zum Bürgerhaus für alle Generationen umzubauen sieht die Jugendpflege positiv: Die Lage habe sich bewährt.

Die Ausschusssitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus.