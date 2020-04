Sport: Tennisclub: Grünes Licht für die Traglufthalle

Wardenburg Schon in der kommenden Wintersaison können die Sportler des Wardenburger Tennisclubs (WTC) eventuell in einer Traglufthalle ihre Bälle schlagen. Damit stehen dem Verein künftig zwei weitere Hallenplätze zur Verfügung. Für die Förderung des Landessportbunds über 57 385 Euro gab es jetzt grünes Licht.

Insgesamt kostet die Halle 227 625 Euro. Landkreis und Gemeinde geben jeweils 47 820 Euro dazu, 38 257 Euro finanziert der Tennisclub aus Eigenmitteln. Mit dem ebenfalls genehmigten Bau eines Kleinfeld-Kindertennisplatzes stellt sich der Tennisclub damit gut auf für die Zukunft.

Die Traglufthalle wird in der Wintersaison über zwei Tennisplätzen der Außenanlage aufgebaut. Dadurch gehen im Sommerspielbetrieb keine Plätze durch einen festen Hallenbau verloren. Für den Verein ist der Bau ein wichtiger Aspekt, um seinen Spielern die regelmäßige Nutzung der Hallenplätze ermöglichen zu können. Derzeit stehen in der festen Halle zwei Plätze zur Verfügung, die zu den Stoßzeiten regelmäßig ausgebucht sind. „Außerdem können wegen der Überlastung im Winterspielbetrieb schon seit drei Jahren keine Kooperationen mit Kindergärten und Schulen mehr durchgeführt werden“, erklärt der WTC-Vorsitzende Helge Weber. Und auch das reguläre Kinder- und Jugendtraining sei im Moment in den Wintermonaten nur eingeschränkt möglich. „Zurzeit müssen sich bei uns 186 Mitglieder einen Hallenplatz teilen – die anerkannte Kapazitätsgrenze liegt bei 50 Mitgliedern“, macht Weber deutlich.

Neben dem größeren Platzangebot, ohne dass auf Außenplätze durch eine feste Halle verzichtet werden muss, sieht Weber weitere Vorteile in einer Traglufthalle: Das Spielen auf Asche statt auf Teppichboden sei nicht nur gelenkschonender, sondern mache auch Hallenschuhe mit glatter Sohle überflüssig. Zudem seien die Herstellungskosten deutlich niedriger als bei der Errichtung einer massiv gebauten Halle.