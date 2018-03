Wardenburg verlässt sich auf Fortuna

Wardenburg Trotz fußballerischer Magerkost hat der VfR Wardenburg einen 4:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Achternmeer herausgeschossen. Durch ihren erfolgreichen Jahresstart rückten die Wardenburger zunächst auf den dritten Tabellenplatz der Fußball-Kreisliga vor. „Der Sieg geht in Ordnung, ist aber ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Wir waren zwar fußballerisch die bessere Mannschaft, es war aber mehr Krampf als alles andere“, sagte VfR-Trainer Sören Heeren.

Toptorjäger Sven Hörnlein bewies in der 20. Minute erstmals seinen Riecher. Nachdem der gegnerische Torwart einen Schuss von Lukas Menke hatte abklatschen lassen, stand er goldrichtig und musste nur noch einschieben. Sicherheit bekamen die Wardenburger trotzdem nicht in ihr Spiel. So war es in der 70. Minute abermals ein glücklicher Zufall, der das 2:0 brachte. Patrick Janzen hatte eine Flanke von der rechten Seite geschlagen, die überraschenderweise genau in den Torwinkel passte.

Spannend wurde es, als Achternmeers Robin Johanning (80. Minute) den 1:2-Anschluss herstellte. „Da haben wir gewackelt und eigentlich noch um ein weiteres Gegentor gebettelt“, meinte Heeren. Fortuna blieb dem VfR aber treu. Hörnlein (90.) versenkte einen Fernschuss – und Rene Jürgens (90.+2) drückte einen abgewehrten Schuss mit dem Bauch über die Linie.