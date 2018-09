Wiefelstede /Hude Das erste Mal ist der FC Hude in dieser Saison in die leichte Rolle des Favoriten geschlüpft – und prompt hat der Bezirksliga-Neuling seine Stärken ausgespielt und beim Schlusslicht SV Eintracht Wiefelstede den ersten Dreier in der Fremde eingefahren. Durch den 2:0 (1:0)-Auswärtssieg bestätigte der FCH am Freitag den leichten Formanstieg und wurde in der Partie auch nicht für das Auslassen zahlreicher Torchancen bestraft.

„In der Liga angekommen“ ist eine beliebte Fußball-Floskel, auf den bisherigen Saisonverlauf des FC Hude trifft die Aussage den Nagel auf den Kopf. War das leichtfertig verspielte 2:4 im Derby gegen den VfL Stenum – die Huder hatten bis zur 70. Minute noch 2:0 vorn gelegen – noch ein herber Schlag vor den Bug der Blau-Roten, so ist das Team von Coach Lars Möhlenbrock seit dem 2:2 bei Frisia Wilhelmshaven und nun dem hochverdienten Erfolg in Wiefelstede endgültig in der Spur. Sieben Zähler aus den ersten fünf Begegnungen können sich sehen lassen – die Abstiegsränge sind für die Elf aus dem Klosterort zumindest vorerst außer Sichtweite.

„Das einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist die Chancenverwertung. Wären wir vor dem Tor effizienter, hätten wir den Sack gegen Wiefelstede früher zugemacht“, erklärte Möhlenbrock. „Man hat gesehen, dass die vier Niederlagen nicht spurlos an der gegnerischen Mannschaft vorbeigegangen sind. Davon haben wir in gewisser Weise profitiert.“

Möhlenbrock hob besonders die ersten 20 bis 25 Minuten hervor, in denen seine Spieler den Tabellenletzten voll im Griff hatten. Torben Hellemann sorgte mit einem Kopfball nach einem Freistoß bereits nach zehn Minuten für die Gästeführung. In Überzahl – Wiefelstedes Lars Laue musste kurz vor der Pause nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz – brannte nichts mehr an. Mohamed Alawie verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:0-Endstand.

„Wir haben den Ball gut laufen gelassen. Dass wir im Training den Spielaufbau verstärkt einstudiert haben, wurde vor allem von Maik Spohler und Nils Grimmig super umgesetzt“, freute sich FC-Coach Möhlenbrock nicht nur über die drei Punkte, sondern auch über die Fortentwicklung seines Teams.